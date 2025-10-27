Hàn Quốc và Malaysia hoàn tất đàm phán FTA

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Malaysia dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào ngày 27/10. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 27/10 cho biết lãnh đạo hai bên hoan nghênh việc hoàn tất đàm phán FTA song phương nhân cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Trên cơ sở đó, hai nước kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa thương mại và đầu tư trên cương vị là đối tác kinh tế trọng tâm trong khu vực, đồng thời đẩy nhanh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược như kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Hai lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác ở cả các lĩnh vực khác như công nghiệp quốc phòng, hạ tầng thông minh, chuyển đổi năng lượng.Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng và đáng tin cậy của quốc gia này trong việc nâng cao năng lực quốc phòng. Ông hy vọng việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của Malaysia đối với nỗ lực của Hàn Quốc nhằm mở ra thời kỳ mới của hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Chính phủ Malaysia ủng hộ chính sách bán đảo Hàn Quốc, và sẽ tích cực hợp tác cùng ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế để góp phần thúc đẩy những nỗ lực kiến tạo hòa bình của Seoul đạt được thành quả cụ thể.