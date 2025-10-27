Washington cho rằng Bình Nhưỡng chưa hoàn thiện công nghệ tên lửa bội siêu thanh

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên ngày 23/10 tuyên bố đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh mới từ Bình Nhưỡng về phía Đông một ngày trước đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ trong buổi họp báo trực tuyến ngày 22/10 (giờ địa phương) cho rằng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy miền Bắc đã hoàn thiện được công nghệ bội siêu thanh.Mặt khác, về công nghệ đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) quay trở lại bầu khí quyển, quan chức quốc phòng Mỹ nói trên cho rằng miền Bắc đã đạt được tiến triển, nhưng vẫn chưa chứng minh được tính năng hoàn chỉnh của tên lửa trong giai đoạn tái xâm nhập khí quyển.Tuy nhiên, do Matxcơva đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ công nghệ phóng không gian cho miền Bắc, đổi lấy việc Bình Nhưỡng cử quân sang Nga, nên quan chức này cho biết cần theo dõi sát sao các vụ phóng thử nghiệm tên lửa ICBM hoặc tên lửa đẩy vệ tinh (SLV) của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới.