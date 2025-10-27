Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa hành trình ngay trước thềm Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10 đưa tin Tổng cục tên lửa Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược hạm đối đất từ phía biển Tây bán đảo Hàn Quốc.KCNA cho biết các tên lửa hành trình này đã được cải tiến dùng để phóng từ tàu chiến. Chúng được phóng theo phương thẳng đứng, bay theo quỹ đạo định trước ở trên không của vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc trong khoảng 2 tiếng 10 phút và đã tiêu diệt được mục tiêu. Bình Nhưỡng không tiết lộ cụ thể về quãng đường bay của tên lửa trong vụ phóng lần này.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã không đến xem buổi phóng thử nghiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động miền Bắc Pak Jong-chon, người trực tiếp thị sát vụ phóng, đã nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang đạt được những thành quả quan trọng trong việc hiện thực hóa sức mạnh vũ khí hạt nhân theo chiến lược của trung ương đảng về việc không ngừng mở rộng phạm vi áp dụng các phương tiện răn đe chiến tranh.Ông Pak khẳng định việc liên tục thử nghiệm độ tin cậy của các phương tiện tấn công chiến lược khác nhau và khiến kẻ thù nhận thức được năng lực của miền Bắc chính là một phần của sức mạnh răn đe chiến tranh, đồng thời cũng là hành động mang tính trách nhiệm.Quan chức này còn cho biết lãnh đạo miền Bắc đã định nghĩa sức mạnh răn đe chiến tranh và phòng thủ hoàn chỉnh nhất chính là năng lực răn đe được bảo đảm bằng sức mạnh tấn công mạnh mẽ. Vì vậy, Bình Nhưỡng phải không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu, liên tục rèn luyện tư thế sẵn sàng chiến đấu hạt nhân. Đó là sứ mệnh và trách nhiệm của miền Bắc.KCNA cũng đưa tin ông Pak đã thị sát tình hình huấn luyện vận hành tàu chiến và hệ thống vũ khí của binh lính hải quân trên tàu khu trục kiểu mới lớp 5.000 tấn mang tên "Choe Hyon" và tàu "Kang Kon", cũng như chỉ đạo các nhiệm vụ để nâng cao năng lực tác chiến thực tế của binh sĩ.Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra tại thành phố Gyeongju, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 đến thăm Hàn Quốc và liên tục bày tỏ mong muốn gặp gỡ Chủ tịch Kim, phía Bình Nhưỡng vẫn không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thay vào đó lại tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình. Điều này làm dấy lên sự chú ý về lập trường sắp tới của Bắc Triều Tiên.