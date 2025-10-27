Seoul và Washington ký kết thỏa thuận về khoa học công nghệ tiên tiến

Photo : KBS News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 28/10 (giờ địa phương) cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận về khoa học công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử, vũ trụ và mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G) tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết nhân cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/10 tại thành phố Gyeongju. Một quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng Chánh Văn phòng Chính sách khoa học và công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios sẽ đại diện phía Mỹ ký kết thỏa thuận.Nội dung thỏa thuận bao gồm việc hai nước tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với AI, cũng như nỗ lực giảm bớt gánh nặng trong quy định đối với các doanh nghiệp công nghệ, qua đó thúc đẩy khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn, dù vị trí địa lý khác nhau.Thỏa thuận này cũng đưa ra mục tiêu cải thiện chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm, tăng cường bảo mật trong nghiên cứu, bảo vệ sự phát triển của công nghệ lượng tử, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ và công nghệ 6G.Việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến được cho là để kiềm chế tham vọng công nghệ ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Bắc Kinh hiện đang chứng minh năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp tiên tiến như AI, vũ trụ, robot, xe ô tô điện và chíp bán dẫn, đe dọa vị thế của các cường quốc công nghệ hiện tại như Mỹ. Washington coi các lĩnh vực này là ngành công nghiệp thế hệ mới, có liên quan trực tiếp đối với an ninh quốc gia và đang áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và siết chặt quy định. Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.Chánh văn phòng Kratsios từng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tái định nghĩa về khả năng lãnh đạo công nghệ của Mỹ thông qua việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác với các nước đồng minh như Hàn Quốc. Mỗi thỏa thuận về sự thịnh vượng trong công nghệ đều là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy khám phá khoa học và dẫn dắt thế giới bước vào kỷ nguyên đổi mới dưới sự lãnh đạo của Mỹ và các đối tác.Hãng tin trên cho biết thỏa thuận lần này được nối tiếp sau các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với Nhật Bản và Anh gần đây, được cho là nhằm xây dựng mặt trận chung về khoa học công nghệ với các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 tại thành phố Busan.Trước đó, ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã ký văn kiện về đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng và đất hiếm, nhằm ứng phó với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, nguyên liệu then chốt cho các ngành công nghiệp tiên tiến.