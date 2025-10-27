Hơn 82% dịch vụ công Hàn Quốc đã được khôi phục sau sự cố hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 9 giờ sáng ngày 29/10, trong số 709 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS), có 586 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 82,6%.Trong tối ngày 28/10, thêm 14 hệ thống đã được khôi phục, trong đó có dịch vụ tiếp nhận kiến nghị của Ủy ban vì quyền lợi người dân và trang chủ của Bộ Tuyển dụng và lao động. Tới sáng ngày 29/10, thêm 2 hệ thống khác trong đó có “Hệ thống lập pháp Chính phủ” thuộc Cơ quan Pháp chế cũng hoạt động bình thường trở lại.Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ khôi phục của các hệ thống trọng yếu hạng 1, nhóm có mức độ quan trọng cao nhất, đã đạt 95% (38 trong tổng số 40 hệ thống). Trong khi đó, các hệ thống hạng 2 ghi nhận tỷ lệ khôi phục đạt 82,4%, tương ứng 56 trong số 68 hệ thống.