Nvidia sắp công bố hợp đồng cung cấp chíp AI cho Samsung và Hyundai

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 29/10 (giờ địa phương) cho biết Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang sẽ công bố các hợp đồng cung cấp chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) cho hãng điện tử Samsung và tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (CEO Summit APEC), dự kiến diễn ra tại thành phố Gyeongju vào ngày 31/10 tới.Theo giới quan sát, các thỏa thuận hợp tác lần này phản ánh mong muốn của ông Huang nhằm củng cố quan hệ đối tác với Hàn Quốc, quốc gia đang nỗ lực trở thành trung tâm hàng đầu về điện toán AI. Nvidia cũng đang xúc tiến dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI trị giá 7.000 tỷ won (khoảng 4,9 tỷ USD) cùng với tập đoàn SK của Hàn Quốc.Tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển (GTC) diễn ra ở Washington một ngày trước, khi được hỏi về kế hoạch công bố này, ông Huang cho biết sẽ có một thông báo khiến cả người dân Hàn Quốc lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump đều rất vui mừng. Ông này cũng nhấn mạnh thêm nhìn vào hệ sinh thái chíp bán dẫn của Hàn Quốc, có thể thấy mỗi doanh nghiệp Hàn Quốc đều là một người bạn thân thiết và là đối tác tuyệt vời của Nvidia. Tuy nhiên, ông Huang không tiết lộ chi tiết cụ thể của các thỏa thuận này.Bloomberg nhận định rằng các hợp đồng giữa Nvidia và các tập đoàn Hàn Quốc lần này đồng nghĩa với việc mở rộng thị trường trọng điểm, đồng thời giúp các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đảm bảo nguồn cung ổn định về bộ xử lý đồ họa (GPU).Hãng tin này cũng cho biết thêm Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện với Hàn Quốc, bao gồm nội dung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như AI, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học và mạng viễn thông thế hệ thứ 6 (6G).