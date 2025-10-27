Chính thức khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng APEC

Photo : KBS News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị liên Bộ trưởng (AMM) đã chính thức khai mạc vào ngày 29/10 tại thành phố Gyeongju, kéo dài trong hai ngày. Các Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ tham dự tiệc tối trong ngày 29/10, và tiến hành phiên họp chính vào ngày 30/10 để rà soát lần cuối cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.Trước đó, Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) đã được tổ chức từ ngày 27-28/10, với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ các nền kinh tế thành viên. Dựa trên kết quả của Hội nghị CSOM, các Bộ trưởng sẽ đi sâu thảo luận các chủ đề trọng tâm do nước Chủ tịch Hàn Quốc đề xuất, gồm hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó với thay đổi cơ cấu dân số.Cuộc họp chính ngày 30/10 sẽ bao gồm hai phiên họp. Phiên họp thứ nhất do Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chủ trì, thảo luận về các phương án thúc đẩy thịnh vượng chung và ứng phó với các thách thức trong khu vực thông qua hợp tác kỹ thuật số. Phiên họp thứ hai do Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo đảm nhiệm vai trò chủ tọa, tập trung vào thảo luận các phương án tăng cường chuỗi cung ứng ở khu vực và thúc đẩy thương mại nhờ ứng dụng công nghệ mới.Các Bộ trưởng đang tiến hành thảo luận song song, thúc đẩy việc thông qua tuyên bố chung của AMM, bên cạnh Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh APEC. Các cuộc gặp song phương và đa phương giữa các Bộ trưởng cũng dự kiến sẽ diễn ra sôi nổi bên lề Hội nghị AMM.Ngoài ra, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức vào chiều ngày 29/10, với sự tham dự của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và tân Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Mặc dù hội đàm thượng đỉnh giữa ba bên khó có thể diễn ra do lịch trình dày đặc, nhưng cuộc gặp ở cấp Bộ trưởng vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tái khẳng định quyết tâm hợp tác giữa ba nước.Trong bối cảnh xuất hiện lo ngại cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên có thể bị lu mờ khi miền Bắc yêu cầu được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, dư luận cũng đang dõi theo xem liệu ba nước có tái khẳng định sự phối hợp trong vấn đề của miền Bắc hay không.Mặt khác, các nguyên thủ và đoàn đại diện của các nền kinh tế thành viên đang lần lượt đến thành phố Gyeongju để chuẩn bị cho hội nghị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến sân bay Gimhae (thành phố Busan) bằng chuyên cơ riêng vào trưa ngày 29/10. Đoàn đại diện của Nga cũng nhập cảnh qua sân bay này. Do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ukraine, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc tế sẽ thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự sự kiện này.Thủ tướng Canada và Thủ tướng Singapore dự kiến sẽ đến thành phố Gyeongju trong cùng ngày, còn Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc vào ngày 30/10.