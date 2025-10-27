Photo : KBS News

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui trong Hội nghị An ninh Á-Âu lần thứ 3 diễn ra tại Belarus ngày 28/10 (giờ địa phương) đã tuyên bố rằng nước này sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa nhằm vào lục địa Á-Âu. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cũng đưa tin cho biết bà Choe đã nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không do dự trong việc củng cố tiềm lực quốc phòng.Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự Hội nghị này. Bộ trưởng Choe nhận định an ninh Á-Âu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nên Hội nghị này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bình Nhưỡng xem đây là diễn đàn chính trị quan trọng dành cho các nước nỗ lực vì hòa bình và độc lập.Đặc biệt, quan chức này đã chỉ trích chính sách kiềm chế Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực phía Tây Á-Âu, cho rằng sự hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bà Choe khẳng định an ninh toàn cầu hiện đang bị lung lay nghiêm trọng bởi các hành động của Mỹ. Tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và ở Đông Bắc Á vẫn rất bất ổn. Miền Bắc đã chứng kiến nhiều cuộc tập trận và hành động quân sự khác nhau nhằm vào Bắc Triều Tiên, bao gồm cả các kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng như đã phải đối mặt với mối đe dọa an ninh và mối đe dọa xảy ra xung đột về hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cảnh báo việc mở rộng tiềm lực quân sự "một cách điên cuồng" của Mỹ thực chất chỉ làm gia tăng căng thẳng, chứ không nhằm góp phần đảm bảo an ninh như phát biểu mà Washington đưa ra. Bà Choe nhấn mạnh không một quốc gia nào chấp nhận việc bị nước khác áp đặt hoặc chi phối. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hoàn toàn cam kết duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc cũng như trong khu vực. Miền Bắc đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền và lợi ích cốt lõi của quốc gia và sẵn sàng duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các nước dựa trên chính nghĩa và độc lập, đóng góp vào tiến trình xây dựng một thế giới đa cực.Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc đang trong chuyến thăm Nga và Belarus từ ngày 26/10. Trước đó, bà đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Matxcơva.