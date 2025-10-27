Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) khai mạc vào ngày 29/10 tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh đổi mới là nền tảng và trọng tâm cho tăng trưởng tương lai, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) là trọng tâm của đổi mới, dẫn dắt phát triển bền vững. Ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ đề xuất sáng kiến về AI tại Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này. Seoul kỳ vọng "AI cho tất cả mọi người" sẽ trở thành chuẩn mực mới của APEC.Tổng thống nhắc đến việc thành phố Gyeongju sở hữu Cheomseongdae (Chiêm tinh đài), đài quan sát thiên văn cổ nhất phương Đông. Ông ví von rằng cũng như Cheomseongdae dựa trên dữ liệu để quan sát chuyển động của các vì sao, AI cũng sẽ dựa trên dữ liệu để trở thành "động cơ" cho trí tuệ, đề ra hướng đi và những hiểu biết mới cho nhân loại.Tổng thống đánh giá Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC đã đóng vai trò cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp, thị trường và chính sách khu vực. Sự nhiệt huyết và hiểu biết sâu sắc của các lãnh đạo doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực tài chính, kinh tế, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe, AI và kỹ thuật số đã trở thành những hạt mầm đổi mới, lớn lên thành những cây đại thụ của sự thay đổi.Tổng thống chỉ ra rằng môi trường quốc tế năm 2025 đang có nhiều thay đổi so với Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức cách đây 20 năm tại Busan. Chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa ưu tiên quốc gia đang trỗi dậy, khiến những khẩu hiệu về hợp tác, cùng phát triển và tăng trưởng bao trùm có thể trở nên sáo rỗng giữa thời đại mà vấn đề sinh tồn trước mắt trở nên cấp bách.Tuy nhiên, càng trong thời khắc khủng hoảng, vai trò của APEC càng trở nên quan trọng. Trên cương vị là nước Chủ tịch APEC sau 20 năm, Hàn Quốc sẽ một lần nữa dẫn dắt con đường hợp tác của chủ nghĩa đa phương để đối phó với khủng hoảng toàn cầu. Ông Lee cam kết Hàn Quốc sẽ đóng góp lớn hơn nữa vào việc khôi phục mắc xích hợp tác và tin tưởng lẫn nhau trong khu vực với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm toàn cầu. Tổng thống nhấn mạnh hợp tác chuỗi cung ứng là điều then chốt.Trong thời gian qua, APEC đã dẫn dắt tăng trưởng kinh tế trong khu vực, tiên phong về tự do hóa thương mại và đầu tư. Tổng thống kêu gọi giờ đây, các nền kinh tế thành viên cần cùng nỗ lực chia sẻ cơ hội và thành quả tăng trưởng một cách đồng đều, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới với vai trò là quốc gia đi đầu, nỗ lực bồi dưỡng nhân tài trẻ, lực lượng sẽ gánh vác tương lai của APEC.Tổng thống nhắc đến bộ phim hoạt hình "KPop Demon hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) gây sốt toàn cầu gần đây, trong đó có hình ảnh các nghệ sĩ K-pop và người hâm mộ đoàn kết để đẩy lùi bóng tối. Tương tự như vậy, càng trong thời đại khủng hoảng và bất ổn, tinh thần đoàn kết sẽ dẫn dắt nhân loại đến tương lai tươi sáng hơn.Theo Tổng thống Lee, chân lý đó cũng đã được chứng minh trong quá trình Hàn Quốc xua tan bóng tối nổi loạn bằng tinh thần dân chủ mùa đông năm ngoái. Ông tin rằng lịch sử Hàn Quốc, từ vượt qua tro tàn chiến tranh, đạt được công nghiệp hóa đến bảo vệ nền dân chủ qua mỗi biến cố lớn, sẽ trở thành nguồn cảm hứng và dũng khí giúp thế giới vượt qua khủng hoảng.