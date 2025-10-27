Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un vào một ngày không xa

Photo : YONHAP News / AP Photo/Mark Schiefelbein)

Trên chuyên cơ bay từ Nhật Bản tới Hàn Quốc trong ngày 29/10, khi được hỏi về vụ thử tên lửa vào một ngày trước của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh miền Bắc đã phóng tên lửa suốt hàng chục năm qua, và đây chỉ là một vụ phóng khác mà thôi. Điều này cho thấy lãnh đạo Nhà Trắng không đặt nặng ý nghĩa đối với động thái lần này của Bình Nhưỡng.Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, và sẽ gặp nhà lãnh đạo miền Bắc vào một thời điểm nào đó, tuy nhiên hiện tại lịch trình của ông đang rất bận rộn.Về khả năng gặp ông Kim trong chuyến công du Hàn Quốc lần này, ông Trump trả lời vẫn chưa rõ. Ông nghĩ rằng cả hai bên đều mong muốn cuộc gặp được diễn ra. Tuy nhiên, lúc này ông muốn tập trung vào Trung Quốc, với tâm điểm là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào ngày mai. Nhưng ông sẽ còn trở lại, và gặp Chủ tịch Kim vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.Về vấn đề thuế quan đối với mặt hàng fentanyl mà Mỹ đang áp với Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết Washington có thể sẽ giảm mức thuế này vì tin rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác giải quyết vấn đề fentanyl trong phạm vi có thể. Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết ngoài vấn đề fentanyl, hai bên cũng sẽ bàn về vấn đề xuất khẩu đậu tương của Mỹ.