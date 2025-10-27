Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lúc 11 giờ 40 phút trưa ngày 29/10, chuyên cơ "Không lực 1" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae (Busan). Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump sau 6 năm, kể từ năm 2019, và cũng là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử vào đầu năm nay.Tại lễ đón Tổng thống Mỹ ở sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-hwa. Vì đây là chuyến thăm cấp Nhà nước, lễ đón tại sân bay được tổ chức với nghi thức trọng thể nhất, bao gồm duyệt đội danh dự và bắn 21 phát đại bác chào mừng.Ngay sau đó, Tổng thống Trump đã lên trực thăng “Marine One”, di chuyển đến thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju. Sau đó, ông sẽ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Lee Jae Myung tại Bảo tàng quốc gia Gyeongju.Trước khi bước vào cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng ký sổ lưu niệm, chụp ảnh kỷ niệm, và dự lễ đón chính thức. Dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tặng Tổng thống Mỹ một mô hình vương miện vàng được chế tác đặc biệt theo sở thích của ông Trump, cùng với Huân chương Mugunghwa cao quý nhất của Hàn Quốc.Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai Tổng thống sau hơn hai tháng kể từ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Washington hồi tháng 8. Dư luận quan tâm liệu đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ, vốn đang rơi vào bế tắc, có đạt được đột phá nhân cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này hay không.Mặc dù Tổng thống Lee khẳng định không vội vàng, song với việc Tổng thống Trump tuyên bố rằng hai bên đã tiến rất gần đến thỏa thuận, khả năng ông Trump sẽ trực tiếp ra quyết định theo cách tiếp cận từ trên xuống (top-down).Giới quan sát cũng cho rằng các thỏa thuận trong lĩnh vực an ninh, như tăng ngân sách quốc phòng và Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, sẽ có thể sẽ được công bố trước.