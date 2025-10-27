Lợi nhuận kinh doanh quý III/2025 của hãng SK Hynix đạt gần 8 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix (Hàn Quốc) ngày 29/10 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh hợp nhất quý III/2025 của hãng đạt 11.383,4 tỷ won (7,9 tỷ USD), tăng 61,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý này đạt 24.448,9 tỷ won (17,1 tỷ USD), tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng của hãng đạt 12.597,5 tỷ won (8,8 tỷ USD), tăng mạnh 119%.Với kết quả này, SK Hynix đã vượt qua kỷ lục được thiết lập trong quý II/2025 với mức doanh thu 22.232 tỷ won (15,5 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 9.212,9 tỷ won (6,4 tỷ USD). SK Hynix cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ đà tăng giá rõ rệt của sản phẩm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và chíp nhớ NAND, cũng như nhờ sản lượng xuất xưởng các sản phẩm hiệu năng cao cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh. Qua đó, hãng đã lập được thành tích thực tế theo quý cao nhất trong lịch sử.Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lợi nhuận kinh doanh của hãng vượt mốc 10.000 tỷ won (7 tỷ USD). SK Hynix cho biết kết quả này là nhu cầu về bộ nhớ tăng vọt do các khách hàng mở rộng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo, cũng như nhờ doanh số các sản phẩm giá trị gia tăng cao như sản phẩm bộ nhớ băng thông cao HBM3E 12 lớp và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (DRAM) DDR5 cho máy chủ tăng.Hãng này cũng cho biết nhu cầu đối với các máy chủ AI tăng đã khiến lượng xuất xưởng DRAM DDR5 dung lượng cao từ 128GB trở lên tăng gấp hơn 2 lần so với quý trước. Trong mảng chíp nhớ NAND, tỷ trọng ổ cứng SSD dành cho máy chủ AI, được các doanh nghiệp chuyên dụng và vốn đã có giá bán cao, cũng được mở rộng.