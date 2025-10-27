Tổng thống Hàn Quốc cam kết điều tra đến cùng vụ thảm họa giẫm đạp ở Itaewon

Photo : YONHAP News

Đánh dấu tròn ba năm xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul) ngày 29/10/2022, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã tổ chức lễ tưởng niệm chính thức đầu tiên tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc phối hợp cùng gia quyến các nạn nhân tổ chức một sự kiện tưởng niệm chính thức. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đại diện Chính phủ trực tiếp tham dự để bày tỏ sự thương tiếc chân thành đối với những người đã thiệt mạng trong vụ thảm hoạ và chia sẻ nỗi đau với gia quyến nạn nhân.Tham dự sự kiện có khoảng 2.000 người, trong đó có Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và nhiều đại diện chính giới.Thông qua bài phát biểu tưởng niệm phát qua video, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tuyên bố sẽ nhìn lại toàn bộ những thiếu sót trong ứng phó, sự vô trách nhiệm trong xử lý, cũng như sự thiếu sót trong lời xin lỗi và an ủi. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết từng bước khắc phục tất cả những điều đó.Với tư cách là Tổng thống, người chịu trách nhiệm về sinh mạng và sự an toàn của người dân, ông Lee một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia quyến các nạn nhân và toàn thể người dân, cho biết 159 sinh mạng quý giá đã ra đi một cách quá đỗi đau thương tại con hẻm ở Itaewon vào ba năm trước. Một không gian lẽ ra phải là nơi của niềm vui lễ hội đã lập tức biến thành hiện trường của thảm kịch. Đó là ký ức không thể nào quên.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ đã không xuất hiện vào ngày hôm đó, đã không bảo vệ được những sinh mạng cần được bảo vệ, đã không ngăn được những hy sinh có thể ngăn được. Tất cả đều không có sự chuẩn bị trước, không có biện phá ứng phó về sau, và cũng không có ai chịu trách nhiệm.Ông Lee khẳng định Chính phủ giờ đây sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để thêm ai phải hy sinh oan ức do sự bỏ mặc và vắng mặt của những bên có trách nhiệm. Lý do căn bản nhất cho sự tồn tại của quốc gia chính là bảo vệ sinh mạng và sự an toàn của người dân. Tổng thống Lee cam kết sẽ thiết lập lại nguyên tắc và những điều cơ bản, nhằm đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra việc Chính phủ quay lưng với các gia quyến nạn nhân, những người đang sống trong nỗi đau và nỗi nhớ người thân khôn nguôi. Chính phủ sẽ làm rõ sự thật đến cùng, và xây dựng một đất nước nơi sinh mạng được tôn trọng, một đất nước an toàn cho tất cả mọi người.Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee một lần nữa bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, khẳng định sẽ không quên và sẽ luôn ghi nhớ vụ việc này.