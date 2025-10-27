Số trẻ chào đời tháng 8/2025 tại Hàn Quốc tăng 3,8%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng dân số tháng 8/2025” do Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/10, số trẻ chào đời trong tháng 8 là 20.867 trẻ, tăng 764 trẻ (3,8%) so với cùng kỳ năm 2024. Số trẻ chào đời hàng tháng đã tăng liên tục trong 14 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái.Tổng tỷ suất sinh (TFR), dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, trong tháng 8 đạt 0,77 trẻ, tăng 0,02 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.Số cặp kết hôn, một chỉ số báo trước về việc sinh con, đạt 9.449 cặp, tăng 11%, so với năm trước. Số cặp ly hôn là 7.196 cặp, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Số người tử vong trong tháng 8 là 28.971 người, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Do số người qua đời cao hơn số trẻ được sinh ra, dân số Hàn Quốc trong tháng 8 giảm tự nhiên 8.104 người.