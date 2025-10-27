Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ Hàn-Trung đang đứng trước thời khắc lịch sử quan trọng

Photo : YONHAP News

Trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên sau 11 năm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh đánh giá quan hệ Hàn-Trung đang bước vào một thời kỳ quan trọng, nếu không tiến lên thì sẽ thụt lùi.Đánh giá này được ông Đới Binh đưa ra trong bài viết đăng tải trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, vào ngày 29/10. Đại sứ nhận xét trong vòng vài năm gần đây, thế giới đang chứng kiến những biến chuyển chưa từng thấy trong trăm năm qua, và tình hình quốc tế đang trở nên hết sức phức tạp. Seoul và Bắc Kinh cần cùng chung một ý chí, phát triển quan hệ theo kịp thời đại.Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ Hàn-Trung đang đứng trước một xuất phát điểm mang tính lịch sử mới, hai nước phải luôn khắc ghi và kiên định tinh thần ban đầu khi thiết lập ngoại giao. Seoul và Bắc Kinh cần tự tin mở ra một cục diện mới. Dù thực tế là hai bên có sự cạnh tranh trong một số ngành công nghiệp, nhưng tính chiến lược và lợi ích của việc hợp tác lẫn nhau là không hề thay đổi.Ông Đới Binh nhấn mạnh cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều là cường quốc sản xuất, đổi mới khoa học toàn cầu; đề xuất hai bên hợp tác cùng có lợi ở các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh carbon thấp, sản xuất tiên tiến và dược phẩm sinh học.Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh hai nước phải quyết tâm loại bỏ sự can thiệp của nước thứ ba. Động lực căn bản cho sự phát triển của quan hệ Hàn-Trung chính là lợi ích chung của hai nước. Ông Đới Binh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, và càng không chịu sự ràng buộc của bất kỳ bên thứ ba nào. Hai bên cần tôn trọng lợi ích cốt lõi và các vấn đề quan tâm quan trọng của nhau, ngăn chặn sự ảnh hưởng và can thiệp từ bên ngoài bằng tính tự chủ chiến lược.Đại sứ Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước cùng phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, ngăn chặn các hành vi bắt nạt và tách rời chuỗi cung ứng; đồng thời bảo vệ hệ thống thương mại tự do và sự ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp.Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong ba ngày bắt đầu từ ngày 30/10, nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 11 năm, kể từ thời cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2014.