7 doanh nghiệp toàn cầu cam kết đầu tư 9 tỷ USD vào Hàn Quốc trong công nghệ tiên tiến

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 29/10 đã có cuộc gặp với đại diện của 7 tập đoàn toàn cầu tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc đã tái khẳng định chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ đối với đầu tư nước ngoài.Trong cuộc gặp với Giám đốc điều hành (CEO) Amazon Web Services (AWS) Matt Garman, Tổng thống Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy xây dựng đường cao tốc trí tuệ nhân tạo (AI), một hạ tầng có thể ứng dụng AI mọi lúc, mọi nơi trong ngành công nghiệp và nghiên cứu. Điều này nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới.Tại cuộc gặp này, ông Garman cho biết Amazon có kế hoạch đầu tư thêm hơn 5 tỷ USD vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới tại khu vực Incheon và Gyeonggi đến năm 2031. Về điều này, ông Lee đánh giá kế hoạch đầu tư thêm quy mô lớn vào trung tâm dữ liệu AI của Amazon này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc.Amazon vào tháng 6 đã công bố kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI tại thành phố Ulsan, và lần này tiếp tục đưa ra kế hoạch đầu tư bổ sung quy mô lớn. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhận định đây là mức đầu tư mới lớn nhất từ trước đến nay vào trong nước, phá vỡ kỷ lục trước đó. Điều này phản ánh tiềm năng tăng trưởng cao của ngành AI Hàn Quốc, năng lực cạnh tranh của công nghệ thông tin vượt trội, cùng với quyết tâm phát triển ngành trí tuệ nhân tạo của Chính phủ.Sau đó, Tổng thống Lee đã tham dự sự kiện đối tác đầu tư doanh nghiệp toàn cầu do Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của các CEO của AWS, CEO khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Siemens Healthineers (Đức) và CEO bộ phận kinh doanh pin của công ty đa quốc gia Umicore, cùng các lãnh đạo của doanh nghiệp Hàn Quốc như hãng ô tô Renault Samsung, hãng công nghệ Amkory, cùng Corning và Air Liquide.Tại đây, các doanh nghiệp đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 9 tỷ USD (bao gồm cả đầu tư của AWS) trong vòng 5 năm tới, vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và ngành công nghiệp chủ lực như trung tâm dữ liệu AI, đóng gói chíp bán dẫn, ô tô, màn hình, thiết bị y tế và pin. Trong số vốn đầu tư đó, tổng cộng 660 triệu USD đã được đăng ký là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến được giải ngân trong thời gian ngắn.Các lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh với ông Lee rằng Hàn Quốc là trung tâm chiến lược then chốt của ngành công nghiệp toàn cầu. Thông qua kế hoạch đầu tư lần này, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hơn nữa năng lực sản xuất tại Hàn Quốc, đồng thời tăng tốc đổi mới công nghệ.Văn phòng Tổng thống cũng kỳ vọng các khoản đầu tư mở rộng thiết bị hậu công đoạn của chíp bán dẫn, đầu tư vào vật liệu tiên tiến cho thiết bị di động, mở rộng nhà máy vật liệu pin, sẽ đóng góp lớn vào việc ổn định chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.