Hàn Quốc và Mỹ ký kết MOU vì sự thịnh vượng công nghệ

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 29/10 đã ký kết với Mỹ "Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác vì thịnh vượng công nghệ Hàn-Mỹ", trong đó bao gồm nội dung tăng cường hợp tác giữa hai nước ở các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như tăng tốc phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), viễn thông thế hệ mới, công nghệ sinh học, lượng tử và vũ trụ.Bộ Khoa học đánh giá việc ký kết bản thỏa thuận này là một trong những thành quả nổi bật của Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra trong Tuần lễ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Gyeongju 2025.Theo Bộ Khoa học Hàn Quốc, hai nước sẽ cùng phát triển khung chính sách AI thân thiện nhằm thúc đẩy đổi mới, hợp tác xuất khẩu công nghệ AI trong toàn bộ các lĩnh vực, thiết lập hệ sinh thái AI chung trong khu vực châu Á và các quốc gia khác.Ngoài ra, Seoul và Washington cũng nhất trí hợp tác trong việc xuất khẩu công nghệ AI đáng tin cậy, phát triển bộ dữ liệu (dataset) AI, và thúc đẩy đổi mới trí tuệ nhân tạo một cách an toàn.Trong lĩnh vực công nghệ, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về phương án triển khai trong các lĩnh vực công nghệ trọng tâm như viễn thông thế hệ mới, chuỗi cung ứng dược phẩm và công nghệ sinh học, đổi mới lượng tử và thám hiểm vũ trụ.Đặc biệt, hai bên cùng chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của an ninh nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi trọng tâm, nhất trí sẽ tích cực hỗ trợ nghiên cứu cơ bản cũng như giao lưu nhân lực.Bộ Khoa học cho biết thông qua thỏa thuận này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ củng cố quan hệ hợp tác khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và công nghiệp; đồng thời mở rộng hợp tác quan hệ đồng minh công nghệ, đẩy mạnh vị thế dẫn đầu trong cạnh tranh toàn cầu.Hai nước dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban chung về khoa học công nghệ tại Washington vào năm sau để xây dựng phương án hợp tác cụ thể.