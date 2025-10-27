Lãnh đạo Hàn-Mỹ hội đàm thượng đỉnh tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chiều ngày 29/10 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Tại Bảo tàng quốc gia Gyeongju, Tổng thống Lee đã chủ trì lễ đón chính thức lãnh đạo Nhà Trắng nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Sau phần duyệt đội danh dự, Tổng thống Lee đã trao tặng ông Trump Huân chương Mugunghwa cao quý nhất của Hàn Quốc, và mô hình vương miện vàng triều đại Silla (Tân La).Tổng thống cho biết đây là món quà gửi gắm tấm lòng biết ơn đặc biệt của người dân Hàn Quốc gửi tới Tổng thống Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Trump cảm ơn món quà đặc biệt này. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được trao tặng huân chương Mugunghwa.Sau đó, hai bên bắt đầu cuộc hội đàm thượng đỉnh. Trong lời phát biểu mở đầu, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời đề nghị Mỹ cho phép Hàn Quốc được cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị Tổng thống Mỹ ra chỉ thị thúc đẩy quá trình tham vấn liên quan đến việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, để Seoul có thể tái xử lý nhiên liện hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.Tổng thống Lee đánh giá mặc dù cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không diễn ra nhân Hội nghị APEC lần này, nhưng bản thân việc lãnh đạo Nhà Trắng đề xuất đối thoại với miền Bắc đã góp phần giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Lee khẳng định Hàn Quốc sẽ mở rộng đầu tư và mua sắm từ Mỹ, hỗ trợ cho quá trình phục hồi ngành chế tạo của Mỹ.Đáp lại, Tổng thống Trump cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, một cường quốc về đóng tàu, để đưa Mỹ trở lại vị thế hàng đầu ở lĩnh vực này.Sau khi cuộc hội đàm thượng đỉnh kết thúc, hai bên đã không tổ chức họp báo chung công bố kết quả. Vào tối cùng ngày, Tổng thống Lee sẽ gặp lại lãnh đạo Nhà Trắng tại chiệc tiêu đãi đặc biệt với sự tham gia của nguyên thủ 6 quốc gia khác.