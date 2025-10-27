Trưởng nhóm RM của BTS phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC

Photo : YONHAP News

Trưởng nhóm RM của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) diễn ra vào ngày 29/10 tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju.Bài phát biểu của anh có chủ đề "Ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa của khu vực APEC và sức mạnh mềm của văn hóa Hàn Quốc K-culture”. Trong đó, RM ví K-pop giống như món cơm trộn bibimbap, các yếu tố khác biệt cùng hòa quyện với nhau, vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tạo nên một kết quả mới mẻ.Nam ca sĩ phân tích K-pop không khước từ các yếu tố âm nhạc phương Tây như hip-hop, R&B hay EDM, mà dung hòa chúng với nét đẹp, cảm xúc và hệ thống sản xuất âm nhạc đặc trưng của Hàn Quốc.Theo anh, sự thành công của K-pop không xuất phát từ sự ưu việt của một nền văn hóa nào đó, mà là nhờ Hàn Quốc giữ được bản sắc riêng của dân tộc, đồng thời tôn trọng sự đa dạng và cởi mở đón nhận văn hóa toàn cầu. Khi ranh giới văn hóa được xóa nhòa và những tiếng nói khác biệt hòa quyện hài hòa, năng lượng sáng tạo sẽ bùng nổ.Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ chính những trải nghiệm của BTS để giải thích cách mà nhóm nhạc này và K-pop đã vượt qua ranh giới quốc gia để chạm tới trái tim của khán giả toàn cầu. Trong đó, anh nhấn mạnh về vai trò của cộng đồng người hâm mộ "ARMY" của nhóm trên toàn cầu. Chính họ đã sử dụng âm nhạc của BTS như một cầu nối vượt qua biên giới và ngôn ngữ, thực hiện những hoạt động quyên góp và chiến dịch xã hội. Từ chỗ bị coi là những người ủng hộ văn hóa thiểu số châu Á, ARMY đã trở thành một cộng đồng mới, một hình mẫu fandom toàn cầu, tạo nên làn gió mới trên thị trường văn hóa thế giới. Ngay lúc này, họ vẫn đang lan tỏa ảnh hưởng tích cực vượt qua biên giới nhờ sức mạnh của sự đoàn kết văn hóa thuần khiết.RM cho rằng văn hóa là dòng chảy không ngừng, được truyền đi và hòa quyện để tạo nên những giá trị mới, giống như K-pop. Anh hy vọng dòng chảy sáng tạo ấy sẽ tiếp tục lan tỏa khắp thế giới, và khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính là nơi sở hữu sự đa dạng văn hóa năng động nhất.Nam ca sĩ kêu gọi lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu hỗ trợ về mặt về kinh tế để các nhà sáng tạo trên toàn thế giới có thể phát huy tài năng của họ, toả sáng hơn nữa. Đó là vì văn hóa và nghệ thuật là động lực mạnh mẽ nhất lay động con người, và cũng là phương tiện nhanh nhất để truyền tải thông điệp về tính đa dạng và bao dung.Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC là diễn đàn kinh doanh quy tụ lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, nhằm thảo luận về những ngành công nghiệp đổi mới và xu hướng mới định hình kinh tế toàn cầu. RM là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được mời phát biểu tại sự kiện này.