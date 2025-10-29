Bắc Triều Tiên đưa ra phản ứng đầu tiên về tân Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 30/10 đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Biến động trong chính giới Nhật Bản cho thấy điều gì", trong đó gọi tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae là người phát ngôn cho phe bảo thủ. Tờ báo này chỉ trích việc bà Takaichi từng biện minh cho các hành vi phạm tội của phát xít Nhật và hợp lý hóa việc viếng thăm đền Yasukuni, biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt.Bài viết cũng chỉ trích cam kết tranh cử trước đó của bà Takaichi khi tuyên bố sẽ đưa sự tồn tại của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào Hiến pháp. Tờ báo nhận định đây là hành động biến Nhật Bản thành một quốc gia quân phiệt hoàn toàn thông qua việc tăng cường quân bị và sửa đổi Hiến pháp, để hiện thực hóa giấc mộng xưa về "Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á" mà nước này chưa thể đạt được trong quá khứ.Báo Lao động cũng nhấn mạnh khuynh hướng theo phe bảo thủ trong chính giới Nhật Bản rõ ràng sẽ không thay đổi, mà còn tiếp tục đi theo con đường nguy hiểm hơn nữa.Bà Takaichi, người vừa nhậm chức hôm 21/10, là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Tân Thủ tướng Takaichi được biết đến với các phát ngôn cứng rắn trong vấn đề lịch sử và lãnh thổ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà cũng thường xuyên đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ những tội phạm chiến tranh cấp độ A, cấp độ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (1937-1945).