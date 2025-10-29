Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất thỏa thuận thuế quan

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố tại cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Bảo tàng quốc gia Gyeongju ngày 29/10, hai bên đã hoàn tất quá trình đàm phán nội dung chi tiết thỏa thuận thuế quan đạt được hồi cuối tháng 7.Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom trong buổi họp báo sau hội đàm thượng đỉnh cho biết về gói đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết đầu tư vào Mỹ, hai bên nhất trí đầu tư bằng tiền mặt 200 tỷ USD. Tuy nhiên, hạn mức đầu tư một năm chỉ giới hạn ở mức 20 tỷ USD nhằm tránh cú sốc đến thị trường ngoại hối Hàn Quốc.150 tỷ USD còn lại sẽ được sử dụng cho hợp tác ngành đóng tàu giữa hai nước theo hình thức doanh nghiệp Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong quá trình đầu tư, không nhất thiết phải bằng tiền mặt mà có thể bao gồm khoản bảo lãnh mà doanh nghiệp nhận được.Về việc phân chia lợi nhuận đầu tư, hai bên thống nhất tạm thời áp dụng tỷ lệ 5:5 cho đến khi hoàn tất thanh toán gốc và lãi, kèm theo điều khoản là có thể điều chỉnh tỷ lệ này trong tương lai.Phía Mỹ cũng quyết định giảm thuế suất nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô của Hàn Quốc từ mức 25% hiện nay xuống còn 15%, tương tự mức áp dụng đối với Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Mức thuế đối ứng áp dụng với Hàn Quốc được giữ nguyên là 15% theo thỏa thuận đạt được hồi cuối tháng 7.Các mặt hàng dược phẩm và gỗ của Hàn Quốc xuất sang Mỹ sẽ được hưởng ưu đãi tối huệ quốc; phụ tùng máy bay, thuốc generic, tài nguyên thiên nhiên không được sản xuất tại Mỹ sẽ được miễn thuế hoàn toàn.Chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, sẽ được áp dụng mức thuế không bất lợi hơn với đối thủ cạnh tranh là Đài Loan. Hai bên nhất trí Hàn Quốc không mở cửa thêm ở lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm gạo và thịt bò.Chánh Văn phòng Kim cho biết thỏa thuận làn này đã thiết lập căn cứ để Hàn Quốc có thể đề nghị Mỹ điều chỉnh về thời điểm và quy mô giải ngân đầu tư trong trường hợp lo ngại bất ổn trên thị trường ngoại hối trong nước. Mặc dù thời hạn cam kết đầu tư của Hàn Quốc là tới tháng 1/2029, nhưng việc huy động vốn trên thực tế sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài, và theo phương thức huy động ngoài thị trường, giúp hạn chế tối đa tác động lên thị trường ngoại hối trong nước.Ông Kim nhấn mạnh Chính phủ đã thiết lập được cơ chế an toàn nhiều lớp để nâng cao khả năng thu hồi vốn đầu tư. Hai bên nhất trí chỉ xúc tiến các dự án đảm bảo tính hợp lý về mặt thương mại, bảo đảm thu hồi gốc và lãi, cũng như ghi rõ nội dung này trong biên bản ghi nhớ (MOU).