Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 29/10 (giờ địa phương) đưa tin Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc quá trình đàm phán thương mại kéo dài nhiều tháng qua.Tờ báo phân tích Hàn Quốc đã giành được nhiều sự nhượng bộ từ Mỹ hơn Nhật Bản, với một thỏa thuận ít gánh nặng hơn xét về tổng thể, bởi quy mô gói đầu tư mà Hàn Quốc cam kết là 350 tỷ USD, thấp hơn mức 550 tỷ USD của Nhật Bản. Đồng thời, Seoul đã thiết lập được công cụ an toàn, đó là các dự án đầu tư phải đảm bảo "tính hợp lý về mặt thương mại". Ngược lại, Nhật Bản lại trao quyền quyết định đối tượng đầu tư cho Tổng thống Donald Trump. Tokyo còn chịu rủi ro là có thể bị áp mức thuế cao hơn nếu không tuân theo quyết định của ông Trump.Tờ báo dẫn lời ông Andrew Yeo, người đứng đầu chương trình nghiên cứu về Hàn Quốc thuộc Viện Brookings (Mỹ), đánh giá thỏa thuận đạt được lần này đã giải tỏa gánh nặng lớn cho Seoul, đồng thời là thành quả quan trọng trong chính sách ngoại giao của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Tờ Nhật báo phố Wall và hãng tin Bloomberg của Mỹ cũng đánh giá thỏa thuận lần này là một thành quả đầy bất ngờ, bởi trước đó nhiều ý kiến nhận định rằng hai bên sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất đàm phán do còn bất đồng về các nội dung chi tiết như phương thức, quy mô gói đầu tư. Ngay cả các quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho tới gần đây cũng nhận định khả năng hoàn tất đàm phán là không lớn.Bloomberg cho biết Hàn Quốc sẽ đầu tư 150 tỷ USD vào hợp tác đóng tàu với Mỹ, đồng thời thiết lập được cơ chế an toàn nhằm bảo vệ thị trường ngoại hối. Điều này cho phép Seoul có thể huy động vốn đầu tư thông qua hình thức cổ phần, khoản vay, bảo lãnh cho vay, một sự nhượng bộ quan trọng từ Mỹ. Hãng tin Reuters (Anh) thì đưa tin thỏa thuận đạt được lần này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt bất ổn cho nền kinh tế Hàn Quốc.