Cảnh sát Hàn Quốc quyết định xử lý nghiêm các cuộc biểu tình mang tính thù hằn

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 30/10 cho biết sẽ ứng phó một cách có hệ thống và xử lý nghiêm đối với các buổi tụ tập và biểu tình trái phép, mang tính thù ghét nhắm vào người nước ngoài và các quốc gia khác trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Các biện pháp ứng phó này được thực hiện đối với toàn bộ quá trình từ đăng ký biểu tình, ứng phó tại hiện trường đến các biện pháp về sau.Trong giai đoạn đăng ký biểu tình, cảnh sát sẽ đánh giá mức độ rủi ro dựa trên nội dung đơn đăng ký và các tài liệu quảng bá đi kèm. Trong giai đoạn ứng phó tại hiện trường, cảnh sát sẽ cân nhắc số lượng người tham gia, mức độ và hình thức của các phát ngôn thù ghét để điều chỉnh quy mô lực lượng và tăng cường mức độ của các biện pháp theo từng giai đoạn tương ứng. Đối với các biện pháp sau cuộc biểu tình, cảnh sát khẳng định sẽ thu thập bằng chứng về các hành vi trái phép và nhanh chóng tiến hành điều tra và xử lý nghiêm khắc.Đặc biệt, đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến các tiểu thương quanh khu vực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC, cảnh sát sẽ phân tích các tài liệu, chứng cứ được ghi lại qua camera giám sát (CCTV) và thu thập được để tiến hành điều tra. Cảnh sát cũng quyết định sẽ tích cực kiểm soát các thông tin sai lệch.Đối với các trường hợp vượt quá quyền tự do biểu đạt như cố tình xuyên tạc sự thật hoặc tạo và phát tán thông tin giả mạo, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo các quy định của luật mạng thông tin và truyền thông, luật cơ bản về viễn thông, với trọng tâm là nhóm chuyên trách (TF) kiểm soát về phát tán thông tin sai lệch, được ra mắt vào ngày 14/10 vừa qua.Ủy ban Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh đối sách lần này nhằm bảo vệ tất cả người nước ngoài và công dân các nước khác. Việc cấm hoặc hạn chế các cuộc biểu tình và tụ tập mang tính thù ghét phải phù hợp với chuẩn mực phổ quát toàn cầu, và là điều cần thiết để Hàn Quốc tiếp tục phát triển.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Yoon Ho-jung ngày 10/10 cũng đã yêu cầu cảnh sát tích cực ứng phó với các cuộc biểu tình và tụ tập mang tính thù ghét, để tạo ra một xã hội an toàn hơn. Quan chức này cũng đã đệ trình lên Ủy ban Cảnh sát quốc gia đối sách thực thi hiệu quả pháp luật đối với các cuộc biểu tình và tụ tập mang tính thù ghét nhắm vào người nước ngoài và các nước cụ thể.