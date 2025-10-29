Photo : YONHAP News

Hãng tin AP của Mỹ ngày 30/10 (giờ địa phương) đã đưa tin về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cùng ngày về việc phê duyệt cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hãng tin này cho biết công nghệ tàu ngầm hạt nhân là một công nghệ nhạy cảm và được bảo mật nghiêm ngặt nhất mà quân đội Mỹ đang sở hữu.Washington luôn giữ bí mật tuyệt đối đối với công nghệ này. Nội dung chuyển giao công nghệ trực tiếp của Mỹ cũng không được đề cập đến trong các thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân mà nước này đã ký kết với các nước đồng minh thân cận như Anh và Australia. Theo đó, tuyên bố này của Tổng thống Trump được xem là Mỹ đã quyết định cung cấp cho Hàn Quốc công nghệ mà ngay cả đồng minh thân cận như Anh cũng chưa từng được tiếp cận.Hãng tin AP còn lưu ý về việc tuyên bố này của lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra ngay trước cuộc hội đàm thượng định Mỹ-Trung với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc hiện đang sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Bắc Triều Tiên vào hồi tháng 3 cũng tuyên bố đã bắt đầu đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Tàu ngầm hạt nhân là hệ thống vũ khí có thể đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc mà cả Mỹ. Việc Tổng thống Trump nhất trí về tính cần thiết trong việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân của Seoul được hiểu là động thái nhằm ứng phó với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.Bộ Quốc phòng Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức nào liên quan đến tuyên bố của ông Trump về tàu ngầm hạt nhân nói trên.