Lợi nhuận quý III/2025 của Điện tử Samsung tăng 32,5%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 30/10 công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Trong quý trước, doanh thu hợp nhất của hãng đạt 86.061,7 tỷ won (60,57 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 12.166,1 tỷ won (8,56 tỷ USD), tăng lần lượt 8,8% và 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Đáng chú ý, 57,3% tổng lợi nhuận kinh doanh của hãng đến từ mảng chíp bán dẫn. Trong quý III, mảng chíp bán dẫn đạt doanh thu 33.100 tỷ won (23,3 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 7.000 tỷ won (4,93 tỷ USD). Trong đó, doanh thu chíp nhớ đạt 26.700 tỷ won (18,79 tỷ USD), tăng 20% so với một năm trước, mức cao kỷ lục theo quý.Trong khi đó, doanh thu mảng điện tử gia dụng đạt 13.900 tỷ won (9,78 tỷ USD), giảm 1% so với một năm trước. Riêng lĩnh vực smartphone tiếp tục khởi sắc nhờ thành công của sản phẩm Galaxy Z Fold 7 ra mắt hồi tháng 7. Doanh thu từ mảng smartphone và thiết bị mạng đạt 34.100 tỷ won (khoảng 24 tỷ USD), tăng 12% so với năm trước.