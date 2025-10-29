Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn bằng văn bản với hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) được công bố ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất, là đối tác trọng tâm trong việc ổn định chuỗi cung ứng của Hàn Quốc, cũng như là đối tác hợp tác cùng dẫn dắt sự phát triển và thịnh vượng trong khu vực.Ông Lee nhấn mạnh về hợp tác kinh tế giữa Seoul và Bắc Kinh, hai nền kinh tế lớn trên thế giới. Hai nước đã xây dựng một cơ cấu công nghiệp và chuỗi cung ứng mang tính bổ sung cho nhau và hợp tác chặt chẽ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Ngay cả trong bối cảnh bất ổn của kinh tế toàn cầu, mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên vẫn duy trì vững chắc.Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định những hoạt động giao lưu kinh tế sôi nổi giữa hai nước đã góp phần tiếp thêm sinh khí cho nền kinh tế, công nghiệp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và chuỗi cung ứng, với mục tiêu là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Tổng thống Lee bày tỏ quan điểm rằng Seoul và Bắc Kinh cần tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, môi trường và tiếp tục thúc đẩy giao lưu con người.Ngoài ra, ông Lee còn đề cập đến vấn đề hòa bình và hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Lee cho biết hai bên sẽ tăng cường trao đổi chiến lược và hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa, xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, dựa trên nhận thức chung rằng hòa bình và ổn định tại khu vực là lợi ích chung của cả Seoul và Bắc Kinh. Ông Lee nhấn mạnh vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc là vô cùng cần thiết để thực hiện được mục tiêu này.Mặt khác, lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần này mang ý nghĩa quan trọng, cho thấy sự tăng cường hợp tác hướng đến tương lai trong khu vực giữa hai nước thông qua khuôn khổ Hội nghị APEC.Tổng thống Lee cho biết sẽ cùng Chủ tịch nước Tập Cận Bình tìm kiếm các phương án phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn-Trung, trong bối cảnh môi trường trong và ngoài nước biến động nhanh chóng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.