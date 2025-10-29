Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị liên Bộ trưởng (AMM) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ngày 29/10 đã có cuộc hội đàm tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), để thảo luận về phương án thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ba bên và các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc và tại khu vực.Cuộc hội đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và tân Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu.Tại đây, Bộ trưởng Cho cho biết Hội nghị Ngoại trưởng ba bên lần này có ý nghĩa rất sâu sắc khi Nội các Nhật Bản tái cơ cấu, với sự tham dự của tân Ngoại trưởng Motegi. Ông Cho đề xuất ba nước cần tăng cường hợp tác để củng cố khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong khu vực, cũng như ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia tại bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản cũng khẳng định về ý chí hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.Seoul, Washington và Tokyo còn thống nhất sẽ giữ vững nguyên tắc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, duy trì phối hợp chặt chẽ trong vấn đề miền Bắc, tiếp tục nỗ lực để đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao. Ba nước cũng sẽ tiếp tục tận dụng các cuộc hội đàm đa phương để duy trì trao đổi thường xuyên.Cuộc họp này diễn ra sau một tháng kể từ khi Ngoại trưởng ba nước gặp nhau tại kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật không được tổ chức nhân dịp này, việc duy trì động lực hợp tác ba nước ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao mang ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, cuộc gặp cũng được đánh giá là dịp để tái khẳng định quyết tâm duy trì cấu trúc hợp tác ba bên trong dịp Chính phủ mới của Nhật Bản ra mắt.