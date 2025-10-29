2,58 triệu người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 30/10 công bố "Tình hình cư trú của người nước ngoài tại các địa phương năm 2024", dựa theo kết quả phân tích tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở của Cơ quan Dữ liệu quốc gia (tên gọi mới của Cục Thống kê quốc gia).Tính đến ngày 1/11/2024, số người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước (trên 3 tháng) đạt 2.583.626 người, tương đương 5% tổng dân số Hàn Quốc (51.805.547 người theo số liệu Tổng điều tra dân số).Bộ Hành chính và an toàn cho biết số lượng cư dân nước ngoài trong nước tăng đều đặn qua các năm từ khi bắt đầu có thống kê liên quan vào năm 2006. Trong số liệu thống kê công bố vào năm ngoái, số lượng người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước đạt 2,46 triệu người, mức cao kỷ lục, sau dó vẫn tiếp tục tăng, và năm nay lại một nữa xác lập kỷ lục mới.Đặc biệt, số lượng du học sinh tăng thêm 26.908 người (13%), xu hướng tăng rõ nét nhất, sau đó tới người lao động nước ngoài (tăng 32.384 người, 6,9%), người nhập cư theo diện kết hôn (tăng 11.767 người, 6,5%).Số lượng cư dân nước ngoài có chiều hướng tăng liên tục ở toàn bộ 17 tỉnh, thành trên cả nước. Xét về tỷ lệ tăng, các địa phương có mức tăng lớn gồm tỉnh Nam Jeolla (10,5%), Ulsan (8,9%), tỉnh Bắc Gyeongsang và Nam Chungcheong (8,8%), tỉnh Bắc Chungcheong (8,4%).Xét về tổng số lượng người nước ngoài cư trú, tỉnh Gyeonggi chiếm đông đảo nhất với 845.074 người, thủ đô Seoul 450.888 người, tỉnh Nam Chungcheong là 169.245 người), thành phố Incheon 169.219 người và tỉnh Nam Gyeongsang 162.714 người. Riêng thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon chiếm 56,7%, với 1.465.181 người.Bộ Hành chính và an toàn cho biết sự gia tăng cư dân người nước ngoài, trong đó bao gồm du học sinh, đang thổi sức sống mới cho cộng đồng địa phương. Bộ sẽ nỗ lực cùng chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài có thể ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc.Tài liệu thống kê về tình hình người nước ngoài cư trú trong nước được đăng tải trên trang chủ của Bộ Hành chính và an toàn (www.mois.go.kr).