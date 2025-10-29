Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, người đang tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 29/10 đã đăng ảnh về việc mua mỹ phẩm Hàn Quốc lên mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích "Phát hiện mỹ phẩm Hàn Quốc" cùng biểu tượng trái tim.Bức ảnh cho thấy bà Leavitt đã mua tổng cộng 13 sản phẩm thuộc các thương hiệu của Hàn Quốc, gồm mặt nạ giấy, sữa rửa mặt, son dưỡng môi, serum và kem chống nắng.Bà Karoline Leavitt, sinh năm 1997, được bổ nhiệm vào vị trí người phát ngôn của Mỹ vào tháng 1/2025 và trở thành phát ngôn viên trẻ nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 27-29/10, bà cũng đăng lên mạng xã hội tấm ảnh trang nhất của một tờ báo địa phương đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật, cùng đoạn video quay núi Phú Sĩ từ chuyên cơ "Không lực một" (Air Force One) của Tổng thống Trump.