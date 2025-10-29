Photo : YONHAP News

Trên tài khoản mạng xã hội X ngày 29/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, phía Hàn Quốc đã đồng ý mở cửa hoàn toàn 100% thị trường nội địa.Nội dung này có thể mang tính cường điệu nhằm quảng bá về thành tựu thương mại của Chính phủ Mỹ, nhưng có sự khác biệt với giải thích của Chính phủ Hàn Quốc trước đó, có nội dung rằng Seoul đã ngăn chặn việc phải mở cửa thêm thị trường nông sản, gồm mặt hàng gạo và thịt bò.Bên cạnh đó, khi giới thiệu về mức thuế áp dụng với các mặt hàng, ông Lutnick lưu ý rằng thuế chíp bán dẫn không nằm trong thỏa thuận Hàn-Mỹ đạt được lần này. Chính phủ Mỹ hiện đang xúc tiến áp thuế với mặt hàng chíp bán dẫn và dự kiến sẽ công bố trong thời gian tới.Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố hai nước đã nhất trí Mỹ không áp thuế ở mức bất lợi với Hàn Quốc so với đối thủ cạnh tranh chính là Đài Loan. Xét tới nội dung đăng tải của ông Lutnick, có thể Seoul và Washington sẽ đàm phán lại về thuế chíp bán dẫn trong thời gian tới. Khả năng cao hai nước sẽ tiếp tục giằng co về phương thức áp thuế cụ thể với từng mặt hàng từ nay cho tới khi ký kết văn kiện thỏa thuận chính thức.Ngoài ra, Bộ trưởng Lutnick cũng giới thiệu về cách thức sử dụng khoản đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc. Quan chức này nói thêm Tổng thống Trump sẽ chỉ đạo và phê chuẩn các khoản đầu tư của Hàn Quốc, trong đó lĩnh vực đầu tiên được chỉ định là đóng tàu. Hàn Quốc đã cam kết sẽ đầu tư ít nhất 150 tỷ USD để đóng tàu tại Mỹ.Bộ trưởng cho biết Tổng thống Trump đã phê chuẩn cho các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân tại thành phố Philadelphia (Pennsylvania), ở đây ám chỉ nhà máy đóng tàu Philly mà hãng Hanwha Ocena của Hàn quốc đã mua lại. Ngoài ra, Tổng thống Trump sẽ chỉ đạo về khoản đầu tư 200 tỷ USD cho các dự án xúc tiến tại Mỹ, trong đó bao gồm dự án ống dẫn khí đốt ở bang Alaska, cơ sở hạ tầng năng lượng, khoáng sản chiến lược, sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử.Về sự khác biệt giữa nội dung thuế chíp bán dẫn mà hai bên công bố, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định đã công bố kết quả thỏa thuận dựa trên nội dung nhất trí giữa hai bên.