Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đang đưa ra đánh giá trái chiều về việc Hàn Quốc và Mỹ công bố hoàn tất thỏa thuận thuế quan ngày 29/10.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hoan nghênh việc hai nước đạt được thỏa thuận, đánh giá đây là một kết quả hết sức tốt đẹp, Chính phủ đã xoay chuyển khủng hoảng thành cơ hội, đạt được một thành tựu đàm phán ngoại giao mẫu mực.Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Byung-kee đánh giá đây là kết quả nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài của Chính phủ. Thỏa thuận đạt được lần này đã bảo vệ tính ổn định của thị trường ngoại hối trong nước cũng như năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Hàn Quốc. Ngoài ra, thỏa thuận còn tạo điều kiện cạnh tranh công bằng cho các ngành công nghiệp chủ lực như ô tô và chíp bán dẫn của Hàn Quốc. Đảng cầm quyền nhấn mạnh việc Mỹ nhất trí hạ thuế với mặt hàng phụ tùng ô tô của Hàn Quốc xuống còn 15% là thành tựu rất lớn. Ngoài ra, với việc Mỹ chấp thuận cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, một mong muốn bấy lâu nay của Seoul, Chính phủ đã đảm bảo được cả lợi ích kinh tế và an ninh.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân một mặt đánh giá thỏa thuận lần này đã giải tỏa được bất ổn, nhưng mặt khác cũng bày tỏ lo ngại về gánh nặng kinh tế. Đặc biệt, khoản đầu tư 200 tỷ USD bằng tiền mặt mà Chính phủ công bố đạt thỏa thuận với phía Mỹ là cao gấp 10 lần con số công bố hồi tháng 7.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Song Eon-seok chỉ ra rằng Chính phủ đã mắc sai lầm ngay từ đầu khi cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, một gánh nặng quá lớn so với quy mô kinh tế của Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Song cho rằng tỷ lệ chia lợi nhuận 5:5 rốt cuộc là kết quả thỏa thuận theo đúng mong muốn của Mỹ. Đảng đối lập yêu cầu Chính phủ làm rõ toàn bộ nội dung thỏa thuận, bởi Washington lại đang dưa ra lập trường khác với nội dung mà phía Chính phủ công bố.Đảng Đổi mới Tổ quốc thì ca ngợi nhờ năng lực lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung mà Hàn Quốc đã vượt qua yêu cầu đầu tư bất công bằng của Mỹ. Đảng Cải cách mới thì lấy làm tiếc, cho rằng nếu Hàn Quốc đạt được thỏa thuận sớm hơn Nhật Bản thì đã giành được vị thế thuận lợi hơn.Mặt khác, tại buổi thanh tra với Bộ Quốc phòng của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội ngày 30/10, chính giới một mặt hoan nghênh việc Tổng thống Donald Trump “phê chuẩn” cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, nhưng bên cạnh đó cũng có sự khác biệt về mặt ý kiến.Đảng Dân chủ đồng hành thì đánh giá đây là một thành quả ngoại giao của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, đề nghị Chính phủ xúc tiến kế hoạch đóng tàu ngầm một cách thuận lợi. Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân cũng đánh giá tích cực nhưng lại cho rằng việc liên hệ vấn đề này với đàm phán thương mại Hàn-Mỹ là không phù hợp.