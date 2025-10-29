Cuộc gặp thượng đỉnh thế kỷ Mỹ-Trung tại Busan

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Busan, Hàn Quốc vào ngày 30/10. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn 6 năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) hồi tháng 6/2019, và cũng là lần đầu kể từ sau khi nổ ra "cuộc chiến thuế quan" giữa hai nước.Sau khi bắt tay trước quốc kỳ, hai nhà lãnh đạo đã bước vào cuộc hội đàm mở rộng với sự tham gia của quan chức cấp cao hai bên.Phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng thống Donald Trump ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo rất có khí chất và đáng kính, ông rất vinh dự được gặp lại người bạn cũ lâu năm. Khi bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuộc họp, ông Trump đã nói đùa rằng lãnh đạo Trung Quốc là một nhà đàm phán cứng rắn, và điều đó là không tốt, qua đó để ngỏ khả năng về một cuộc thương lượng đầy gay go.Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ, và hai nước Mỹ-Trung phải trở thành bạn bè của nhau. Sự phát triển của Trung Quốc có thể song hành với tầm nhìn "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again - MAGA).Ông Tập Cận Bình cũng nhắc đến vai trò trung gian của lãnh đạo Nhà Trắng trong đàm phán đình chiến trên Dải Gaza, đánh giá ông Trump thật sự mong muốn hòa bình thế giới và quan tâm tới các điểm nóng trên toàn cầu.Sau cuộc hội đàm kéo dài 1 tiếng 40 phút, phía Tổng thống Trump công bố Trung Quốc đã quyết định nối lại nhập khẩu nông sản từ Mỹ ngay lập tức; hoãn một năm biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm rồi sau đó dự kiến gia hạn mỗi năm. Về phần mình, Washington đồng ý hạ thuế đối với mặt hàng fentanyl từ mức 20% xuống 10% cho Bắc Kinh.Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng xác nhận trong cuộc họp vừa rồi, Bắc Kinh đã nhất trí nới lỏng kiểm soát đối với đất hiếm và duy trì nguồn cung.Tổng thống Trump cho biết thêm ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác trong vấn đề chiến sự tại Ukraine và hai bên đã không thảo luận về vấn đề Đài Loan. Ngoài ra, lãnh đạo Nhà Trắng giải thích do lịch trình dày đặc trong chuyến thăm Hàn Quốc nên lần này không thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ông sẽ còn quay lại để gặp Chủ tịch miền Bắc.Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, sau đó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ.