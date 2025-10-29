Chủ tịch nước Việt Nam kêu gọi APEC đoàn kết vì thương mại, đầu tư tự do

Photo : YONHAP News

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường ngày 30/10 đã có bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) diễn ra tại Gyeongju, Hàn Quốc. Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi các nước APEC đoàn kết cùng xây dựng một môi trường ổn định để thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư tự do.Ông Lương Cường chỉ ra rằng sự thành công của khu vực châu Á- Thái Bình Dương cho đến nay được xây dựng dựa trên sức mạnh của hợp tác và đoàn kết, bao gồm hội nhập kinh tế trên diện rộng, thương mại và đầu tư tự do, môi trường kinh doanh ổn định và năng lực tiên phong về khoa học công nghệ.Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá khu vực châu Á-Thái Bình Dương có đầy đủ trách nhiệm và năng lực để dẫn dắt động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực an ninh toàn cầu, ổn định kinh tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Do đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần vượt qua sự khác biệt, tìm kiếm giải pháp chung và đẩy mạnh nền tảng hợp tác.Tiếp đó, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh đến kinh tế và công nghệ, với vai trò là trung tâm của đối thoại và hợp tác, phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chứ không phải là phương tiện đối đầu. Việc thúc đẩy đầu tư và thương mại, xúc tiến tăng trưởng bao trùm trong khu vực là điều hết sức quan trọng.Ông Lương Cường giới thiệu Việt Nam đã đạt được thành tựu phát triển vượt bậc trong lịch sử sau hơn 40 năm đổi mới, điều này có được là nhờ sự giúp đỡ của các đối tác và bạn bè quốc tế. Giờ đây, Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ đối tác quốc tế rộng rãi, với hệ thống chế độ, chính sách phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào hợp tác đa phương, mở rộng Hiệp định thương mại tự do và đa dạng hóa chhuỗi cung ứng.