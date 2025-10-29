Seoul nhấn mạnh về hợp tác và mở cửa tại Hội nghị liên Bộ trưởng APEC

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại của 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 30/10 đã tham dự phiên họp chung của Hội nghị liên Bộ trưởng (AMM), rà soát lần cuối về nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra sau một ngày nữa.Tại cuộc họp, các Bộ trưởng đã tiến hành đánh giá tổng thể về hoạt động trong năm của các cơ quan APEC, thành quả quan trọng của nước Chủ tịch, kết quả Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM).Phát biểu khai mạc phiên họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị, biến động khí hậu và sự thay đổi cơ cấu dân số đang thử thách năng lực hồi phục của APEC. Dù đối mặt với những thách thức như vậy nhưng khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang là động lực tăng trưởng toàn cầu, là nơi tốt nhất vì một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.Bộ trưởng nhấn mạnh giờ là thời điểm vô cùng thích hợp để các Bộ trưởng APEC cùng tụ họp để tìm kiếm hướng đi chung. Ông Cho đề xuất APEC tái khẳng định mục tiêu bền vững đó là duy trì một cộng đồng mở cửa, kết nối và hướng tới tương lai.Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cũng có bài phát biểu, nhấn mạnh trật tự kinh tế toàn cầu đang bị lung lay. Giờ là lúc các nền kinh tế thành viên APEC phải một lần nữa tạo ra động lực kinh tế mới trên tinh thần mở cửa và hợp tác. Theo ông Yeo, niềm tin rằng cơ chế thương mại đa phương trên nền tảng quy tắc phải là một trục trọng tâm cho trật tự thương mại thế giới vẫn còn nguyên giá trị, nhưng cần đến một hệ thống bổ trợ. APEC phải đẩy mạnh tính liên kết thông qua chủ nghĩa đa nguyên mở cửa.Trong phiên thảo luận thứ nhất do Ngoại trưởng Cho Hyun chủ trì, các Bộ trưởng tiến hành thảo luận về chủ đề "Ứng phó thách thức khu vực và thúc đẩy thịnh vượng chung thông qua hợp tác số". Phiên thảo luận thứ hai do Chánh Văn phòng Yeo chủ trì với chủ đề "Tăng cường chuỗi cung ứng khu vực và thúc đẩy thương mại bằng cách vận dụng công nghệ mới". Các Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại APEC đang xúc tiến phương án thông qua Tuyên bố chung AMM riêng rẽ với "Tuyên bố Gyeongju" của Hội nghị thượng đỉnh.