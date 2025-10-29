Tổng thống Lee Jae Myung ca ngợi Việt Nam là quốc gia vĩ đại

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/10 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tại Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Tại buổi gặp, Tổng thống Lee ca ngợi Việt Nam là một quốc gia vĩ đại, đã ngăn chặn thành công những nỗ lực chiếm đóng bằng quân sự của các cường quốc phương Tây qua cuộc đấu tranh đầy gian khó.Đặc biệt, Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng, xấp xỉ 7% hàng năm. Hàn Quốc mong muốn đồng hành với sự tăng trưởng đó. Ông Lee kỳ vọng hai nước sẽ thiết lập quan hệ hợp tác trên tầm cao mới ở tất cả các lĩnh vực, từ giao lưu văn hóa cho tới an ninh, quốc phòng.Đáp lại, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Hà Nội đánh giá cao vai trò của Seoul trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động phức tạp. Việt Nam tin tưởng Tổng thống Lee sẽ dẫn dắt Hàn Quốc đạt được thêm nhiều kỳ tích mới trong tương lai.Ông Lương Cường bày tỏ vui mừng vì quan hệ Hàn-Việt đang ngày càng được củng cố và phát triển không ngừng; tin tưởng hai nước sẽ có thể trở thành những đối tác chiến lược đáng tin cậy của nhau. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ duy trì chính sách nhất quán là coi trọng quan hệ với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Lương Cường kỳ vọng quan hệ Hàn-Việt sẽ phát triển sâu rộng hơn nữa, vì lợi ích của người dân hai nước, sự ổn định và thịnh vượng chung của toàn thế giới.