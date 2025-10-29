Lãnh đạo Hàn-Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/10 công bố Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương kéo dài 41 phút với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Trong lời phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng thống Lee nhấn mạnh không chỉ người dân Hàn Quốc mà người dân khu vực Đông Á và toàn thế giới đều quan tâm tới tương lai của Thủ tướng Takaichi.Ông Lee nhắc lại phát biểu của bà Takaichi trong buổi họp báo nhậm chức vào tuần trước, nhấn mạnh Seoul là láng giềng vô cùng quan trọng của Tokyo và tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật đang ngày càng lớn dần. Tổng thống hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, bởi đây cũng là điều mà bản thân ông luôn nhấn mạnh.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và môi trường thương mại đang biến động mạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia láng giềng có nhiều điểm tương đồng. Lúc này là thời điểm mà hai nước phải tăng cường hợp tác hướng tới tương lai hơn bao giờ hết.Ông Lee cho rằng hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề nội bộ. Theo lãnh đạo Hàn Quốc, nếu Seoul và Tokyo cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác lẫn nhau thì sẽ có thể giải quyết cả những vấn đề trong nước và quốc tế một cách tốt đẹp.Đáp lại, Thủ tướng Takaichi lấy làm vui mừng vì được gặp nhà lãnh đạo Hàn Quốc sau khi nhậm chức không lâu, đồng thời chân thành chúc mừng Hàn Quốc đăng cai Hội nghị APEC. Tân Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật, sự phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật đang ngày càng gia tăng trong môi trường chiến lược hiện nay.Bà Takaichi đánh giá năm nay là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật. Thủ tướng tin tưởng rằng việc phát triển ổn định quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai trên nền tảng mà hai nước đã xây dựng thời gian qua là điều mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bà hy vọng hai bên sẽ tận dụng tốt các hoạt động ngoại giao con thoi để trao đổi hiệu quả trong thời gian tới.