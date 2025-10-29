Quan chức Hàn Quốc nhận định khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là khá thấp

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 30/10 nhận định khả năng diễn ra hội đàm thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần này là khá thấp, cho biết đã theo dõi tình hình một cách thận trọng. Phát biểu này cho thấy điều kiện xung quanh để Washington và Bình Nhưỡng đối thoại trực tiếp vẫn chưa đủ chín muồi.Ông Wi còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thể hiện ý muốn gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ngay cả trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa rồi, lãnh đạo Nhà Trắng cũng nói sẽ tìm cơ hội để gặp lãnh đạo miền Bắc khi đến thăm Hàn Quốc vào lần sau. Vì vậy, Seoul cần phải chờ sự tiến triển trong thời gian sắp tới.Quan chức này nhấn mạnh lãnh đạo Hàn-Mỹ đã thống nhất rằng Tổng thống Trump đóng vai trò là người kiến tạo hòa bình, còn Hàn Quốc là người dẫn nhịp. Seoul vẫn giữ nguyên lập trường về việc nỗ lực tạo cơ hội và hỗ trợ để thúc đẩy điều này.Liên quan đến thỏa thuận thuế quan được đạt được sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 29/10 vừa qua, ông Wi tiết lộ đến tận đêm trước khi hội đàm song phương diễn ra, Seoul và Washington trên thực tế vẫn chưa thu hẹp được sự khác biệt trong ý kiến. Tuy nhiên, việc trao đổi được nối lại vào sáng ngày diễn ra sự kiện, hai bên điều chỉnh lập trường và cuối cùng đã đi đến một thỏa thuận mang tính đột phá.Chánh Văn phòng Wi nhận định đó là kết quả của sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai đồng minh lâu năm. Cả hai bên đều có chung quan điểm rằng không nên để một vấn đề quan trọng như vậy bị trì hoãn hay khiến Hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không có kết quả. Ngoài ra, ông Wi cho rằng việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công khai đề nghị Mỹ cho phép Hàn Quốc vận hành tàu ngầm hạt nhân trong hội đàm thượng đỉnh là biểu hiện của ý chí muốn thể hiện cho người dân thấy trạng thái đảm bảo an ninh vững chắc, chủ động tùy theo nhu cầu an ninh.Ông Wi cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này đã được lãnh đạo hai nước thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8, nên đây không phải là một phát biểu đột ngột. Tổng thống Trump đã chỉ thị hai bên tiến hành thảo luận ở cấp chuyên viên để đạt được tiến triển lớn hơn trong việc sửa đổi Hiệp định hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ trong thời gian tới.