Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh những thành quả lớn trong chuyến công du châu Á

Photo : YONHAP News

Khi kết thúc chuyến công du châu Á và trở về Washington (Mỹ) vào ngày 30/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự hào nhấn mạnh về những thành quả đạt được trong chuyến công du lần này, trong đó khẳng định Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều nước khác đã cam kết đầu tư vào Mỹ với quy mô lớn chưa từng có trước đây.Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamison Greer, người tháp tùng ông Trump, trên chuyên cơ riêng cũng đề cập rằng Hàn Quốc đã quyết định đầu tư 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu của Mỹ. Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ Tổng thống Trump trong việc tái thiết ngành đóng tàu.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business ngày 30/10 cũng nhận định rằng thỏa thuận mang tính lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ trở thành bước ngoặt giúp hồi sinh ngành đóng tàu tại Mỹ. Đặc biệt, Tổng thống Trump một ngày trước đã bất ngờ tuyên bố phê duyệt cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, và cho biết các tàu này sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Philly ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ). Điều này được đánh giá là phản ánh định hướng của Chính phủ Mỹ đối với việc tăng cường hợp tác đóng tàu tại địa phương với các nước đồng minh như Hàn Quốc trong tương lai.Bộ trưởng Bessent cũng tiết lộ rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tham gia vào dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn mà Mỹ đang xây dựng tại bang Alaska, được xem là nhằm gây sức ép thúc đẩy đầu tư. Tuy nhiên, do dự án này đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, nên Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét yếu tố hợp lý về mặt thương mại trước khi thảo luận chi tiết với Mỹ. Vì vậy, vấn đề lựa chọn các lĩnh vực đầu tư mới tại Mỹ có thể sẽ trở thành một vấn đề gây tranh luận trong thời gian tới.