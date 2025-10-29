CEO hãng Nvidia có buổi gặp thân mật với lãnh đạo hãng điện tử Samsung và ô tô Hyundai

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc để dự "Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit), Giám đốc điều hành (CEO) hãng Nvidia (Mỹ) Jensen Huang ngày 30/10 đã xuất hiện cùng Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch hãng ô tô Hyundai Chung Eui-sun trước một quán gà rán ở quận Gangnam, Hàn Quốc.Trước khi vào bên trong quán, ông Jensen Huang đã trả lời phỏng vấn báo giới rằng Nvidia và Hàn Quốc có rất nhiều điều để công bố, nhiều tin vui và các dự án đang được hai bên triển khai cùng nhau được công bố vào ngày 31/10, cũng như khẳng định hãng Nividia có những đối tác tuyệt vời tại Hàn Quốc. CEO hãng Nvidia cho biết thực sự thích gà rán và bia, đặc biệt là khi được thưởng thức chúng cùng bạn bè.Trong buổi gặp thân mật này, Giám đốc Jensen Huang đã tặng cho hai Chủ tịch Hàn Quốc mỗi người một chai rượu Hakushu của Nhật Bản có chữ ký của bản thân, cùng với siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân kiểu mới của Nvidia "DGX Spark". Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, ba người cùng khoác tay nâng ly.Sau khi dùng bữa, ông Huang bước ra ngoài chào người dân và phóng viên đang tụ tập, cũng như nói với Chủ tịch Lee và Chủ tịch Chung rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời của ông ấy.Khi rời quán, Chủ tịch Lee Jae-yong chia sẻ đây là một ngày tuyệt vời khi vấn đề thuế quan cũng đã được giải quyết. Hạnh phúc thật ra rất giản đơn vì chỉ cần những người tốt cùng nhau ăn ngon và nhâm nhi ly bia thôi là đủ. Về phần mình, Chủ tịch Chung Eui-sun gửi lời cảm tới Chính phủ vì đã làm việc rất vất vả trong thời gian qua, nhấn mạnh giờ là lúc Hàn Quốc cần phải nỗ lực hơn nữa, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng quan hệ Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.CEO Jensen Huang có bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp trong ngày 31/10. Ngoài ra, ông cũng công bố các thỏa thuận hợp tác với hãng điện tử Samsung, hãng ô tô Hyundai, cùng nhiều doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ Hàn Quốc khác nhằm thúc đẩy cung ứng bộ xử lý đồ họa (GPU) và đổi mới trong ngành công nghiệp AI.