Thủ tướng Hàn-Canada đến thăm nhà máy đóng tàu của hãng Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 30/10 đã cùng Thủ tướng Canada Mark Carney, người đang có chuyến thăm đến Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, đã đến thăm nhà máy đóng tàu của hãng Hanwha Ocean ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang).Lãnh đạo hai nước đã đến thị sát các trang thiết bị tại nhà máy đóng tàu và cả tàu ngầm Jang Yeong-sil (3.600 tấn) vừa được hạ thủy gần đây. Tại đây, Thủ tướng Carney chia sẻ đã thấy được điều mình mong đợi, quy mô nhà máy thật sự rất ấn tượng. Về phần mình, Thủ tướng Kim Min-seok nhấn mạnh việc duy trì hệ thống trao đổi chặt chẽ giữa Chính phủ và khối tư nhân, cũng như tiếp tục hợp tác ở cấp Chính phủ là rất quan trọng trong việc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả dự án đấu thầu tàu ngầm của Canada.Ông Kim cũng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để tập trung nguồn lực quốc gia nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng. Lãnh đạo này nhấn mạnh Hàn Quốc sở hữu công nghệ đóng tàu hàng đầu thế giới, nên nếu Hàn Quốc và Canada có thể nâng cao tính tương tác trong vận hành tàu ngầm thông qua hợp đồng đấu thầu, thì hợp tác an ninh song phương sẽ được tăng cường chặt chẽ hơn nữa.Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Carney đã bày tỏ sự hài lòng về chuyến thăm, đồng thời nói rằng Canada sẽ xem xét việc mua tàu ngầm thế hệ mới của Hàn Quốc từ góc độ chiến lược an ninh quốc gia, cũng như giới thiệu về quy trình liên quan sẽ được tiến hành trong thời gian tới của nước này. Canada hiện đang chuẩn bị triển khai dự án đóng mới và bảo dưỡng tàu ngầm có quy mô lên đến 60.000 tỷ won (42 tỷ USD), và dự kiến sẽ chọn nhà thầu ưu tiên đàm phán trong nửa đầu năm 2026.Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Carney được xem là một phần trong nỗ lực toàn diện của Chính phủ Canada nhằm thúc đẩy dự án mua sắm tàu ngầm thế hệ mới.