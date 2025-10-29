Seoul tham gia chương trình vì trẻ em do Đệ nhất phu nhân Mỹ khởi xướng

Photo : KBS News

Nhà Trắng ngày 30/10 (giờ địa phương) cho biết Hàn Quốc đã tham gia chương trình "Cùng nuôi dưỡng tương lai" của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, thông qua việc ký kết thỏa thuận về sự thịnh vượng công nghệ mới giữa Seoul và Washington. Chương trình này do bà Melania Trump khởi xướng, nhằm mục đích cung cấp cho các quốc gia trên thế giới các công nghệ tiên tiến bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), để hỗ trợ trẻ em, giáo viên và phụ huynh, đồng thời bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các mối nguy hiểm trên không gian mạng.Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng đã bày tỏ niềm tự hào trước việc Hàn Quốc tham gia vào dự án tăng cường năng lực đổi mới cho trẻ em này. Phu nhân Melania Trump nhấn mạnh Hàn Quốc, với vai trò là nước dẫn đầu lâu năm trong phát triển công nghệ, sẽ mang lại những góc nhìn sáng suốt và quý báu cho các nước tham gia chương trình trên.Nhà Trắng còn cho biết phu nhân của các nguyên thủ quốc gia tham gia vào dự án sẽ hợp tác cùng Chính phủ nước mình để thảo luận về các phương án áp dụng công nghệ đổi mới một cách tối ưu nhất trong việc xây dựng môi trường học tập hướng tới tương lai cho trẻ em.Đệ nhất phu nhân Mỹ dự kiến sẽ mời các quốc gia tham gia dự án trên tới Nhà Trắng vào năm 2026, nhân dịp hội nghị ra mắt dự án "Cùng nuôi dưỡng tương lai" này. Thỏa thuận về sự thịnh vượng công nghệ giữa Seoul và Washington được ký kết vào ngày 29/10 tại Hàn Quốc, nhân dịp hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump.