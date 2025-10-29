Lãnh đạo Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Australia về mở rộng hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), thảo luận về việc phát triển quan hệ song phương.Tại đây, Tổng thống Lee chia sẻ cảm thấy như gặp lại một người hàng xóm thân thiết hay một người bạn gần gũi, vì hai bên đã gặp nhau nhiều lần. Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc và Australia đã có quan hệ hợp tác sâu rộng trong quá khứ. Khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp như hiện nay, hai nước vẫn còn rất nhiều lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác trong tương lai.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhắc đến việc có nhiều binh sĩ Australia hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hiện vẫn đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liên hợp quốc thuộc Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan. Trong bối cảnh Hàn Quốc có thể tồn tại như một thành viên có sự tự do và dân chủ, người dân Hàn Quốc luôn ghi nhớ đến sự hỗ trợ đặc biệt của Australia.Về phần mình, Thủ tướng Albanese cho biết đã trực tiếp đến thăm nhà máy thép công ty thép Posco, khẳng định Posco là khách hàng lớn nhất thế giới của Australia nếu tính theo doanh nghiệp đơn lẻ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang đầu tư lớn vào lithium, khoáng sản trọng tâm và đất hiếm tại Australia. Những khoáng sản trọng tâm này sẽ trở thành nguồn động lực thúc đẩy kinh tế toàn cầu trong tương lai, vì vậy hai nước cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này hơn nữa.Lãnh đạo Australia cũng khẳng định hai bên đang duy trì mối quan hệ bền chặt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, nhấn mạnh Australia sẽ tiếp tục cùng Hàn Quốc, đặc biệt là trong việc đối phó với các mối đe dọa và tấn công từ Bắc Triều Tiên.