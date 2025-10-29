Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh trinh sát vũ trụ thứ 5 vào ngày 1/11 tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/10 công bố vệ tinh trinh sát số 5 của quân đội dự kiến sẽ được phóng vào lúc 2 giờ chiều ngày 2/11 (theo giờ Hàn Quốc) từ Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral ở bang Florida, Mỹ. Đây là vệ tinh trinh sát thứ 5, cũng là vệ tinh cuối cùng trong "Dự án 425" trang bị vệ tinh trinh sát tầm trung và lớn cho quân đội Hàn Quốc.Bộ Quốc phòng cho biết nếu vụ phóng thứ năm diễn ra thành công, toàn bộ 5 vệ tinh trinh sát sẽ được vận hành theo cụm, cho phép phát hiện nhanh chóng và chính xác hơn các dấu hiệu khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên. Việc này đồng thời giúp tăng cường năng lực cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Kill Chain", một trong ba trụ cột chính của hệ thống phòng thủ ba trụ cột Hàn Quốc."Dự án 425" bao gồm 1 vệ tinh quang hồng ngoại (EO/IR) và 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR), tổng cộng 5 vệ tinh trinh sát. Tên gọi “425” được ghép từ cách phát âm của “SAR” và “EO" trong tiếng Hàn.Vệ tinh thứ nhất được phóng vào tháng 12/2023 và đã được đưa vào vận hành từ tháng 8 năm ngoái. Vệ tinh thứ hai được phóng vào tháng 4 năm ngoái, đi vào hoạt động từ tháng 6 năm nay. Vệ tinh thứ ba được phóng vào tháng 12 năm ngoái, vận hành vào tháng 7 năm nay; còn vệ tinh thứ tư được phóng vào tháng 4 năm nay và hiện đang chờ kết quả đánh giá sau thử nghiệm.Từ vệ tinh thứ hai trở đi, tất cả đều được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, cho phép quan sát cả ngày lẫn đêm, bất kể điều kiện thời tiết, giúp nâng cao đáng kể năng lực trinh sát, giám sát. Khi cả 5 vệ tinh được triển khai trên thực tế, Hàn Quốc sẽ có khả năng theo dõi các mục tiêu cụ thể trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên với chu kỳ 2 giờ/lần.Một quan chức phụ trách phóng vệ tinh trinh sát của Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) cho biết ngay cả sau khi hoàn tất triển khai hệ thống vệ tinh trinh sát quân sự, DAPA sẽ tiếp tục thúc đẩy đúng tiến độ dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ đang thực hiện, đồng thời nỗ lực không ngừng để sở hữu công nghệ phóng và hạ tầng bãi phóng, nhằm bảo đảm điều kiện thực thi tác chiến không gian.