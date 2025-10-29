Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 31/10 khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hướng tới tương lai và không để mối quan hệ song phương này bị lung lay.Ông Lee cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giềng, có lịch sử giao lưu sâu sắc từ thời cổ đại. Vì quá gần gũi và gắn bó lâu dài, hai bên cũng đã từng gây tổn thương về mặt tình cảm cho nhau như những người trong cùng một gia đình, nhưng không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là hai nước láng giềng, không thể buông bỏ hợp tác.Tổng thống Lee nhấn mạnh số lượng các vấn đề mà hai nước cần cùng nhau ứng phó ngày càng gia tăng khi tình hình quốc tế biến động mạnh mẽ. Đây là thời điểm Seoul và Tokyo cần củng cố hợp tác và phối hợp song phương hơn bao giờ hết.Lãnh đạo Hàn Quốc còn cho biết đã nhất trí với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về việc trao đổi thường xuyên hơn và cùng xây dựng quan hệ song phương hướng tới tương lai trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật vào một ngày trước. Ông Lee cũng hy vọng hai bên có thể mở ra một tương lai mới cho quan hệ song phương, thông qua việc duy trì ngoại giao con thoi. Cuối cùng, Tổng thống Lee cũng thể hiện mong muốn được gặp lại Thủ tướng Takaichi tại một địa phương của Nhật Bản trong lần tới.Tổng thống Lee vào ngày 30/10 đã có cuộc hội đàm song phương đầu tiên với tân Thủ tướng Takaichi, người đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Trong cuộc gặp, Tổng thống Lee khẳng định mong muốn phát triển quan hệ Hàn-Nhật một cách ổn định của bà Takaichi chính là điều mà ông vẫn luôn nhấn mạnh. Ông Lee còn đề xuất hai bên nên chia sẻ kinh nghiệm và cùng giải quyết các vấn đề nội bộ có điểm tương đồng giữa hai nước.Đáp lại, Thủ tướng Takaichi khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng quan trọng của nhau, và việc phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay, tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật càng được củng cố, đồng thời đề xuất duy trì đối thoại thông qua ngoại giao con thoi.