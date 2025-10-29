Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju 2025

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức khai mạc tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc vào ngày 31/10. Các chương trình chính, từ phiên họp toàn thể đến tiệc chiêu đãi, sẽ kéo dài đến ngày mai 1/11.Khu vực xung quanh Trung tâm hội nghị Hwabaek tại Gyeongju, nơi diễn ra hội nghị, đã được tăng cường kiểm soát giao thông. Từ sáng sớm cùng ngày, khâu chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo và đoàn đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã diễn ra hết sức khẩn trương. Với tư cách là Chủ tịch APEC năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung đã có mặt tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trực tiếp chào đón đoàn đại biểu các nước.Hội nghị năm nay có chủ đề "Xây dựng ngày mai bền vững" với ba nghị sự thảo luận trọng tâm là "Kết nối" (Connectivity), "Đổi mới" (Innovation) và "Thịnh vượng" (Prosperity). Là nước Chủ tịch, Hàn Quốc đề ra nghị sự chính là hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó với thay đổi cơ cấu dân số.Trong phiên thảo luận đầu tiên về chủ đề "Hướng tới một thế giới kết nối và có khả năng hồi phục hơn", các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về phương án hợp tác đầu tư và thương mại. Phiên thảo luận thứ hai diễn ra vào ngày 1/11 với chủ đề "Tầm nhìn châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng cho sự thay đổi trong tương lai", dự kiến tập trung thảo luận về phương án tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực, giữa dòng chảy kinh tế mới như trí tuệ nhân tạo, sự thay đổi cơ cấu dân số.Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể tham dự phiên toàn thể do lịch trình trong nước, nhưng phái đoàn Mỹ vẫn tham gia đầy đủ vào các phiên thảo luận. Đa số lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã có mặt tham dự hội nghị.Sau khi kết thúc hội nghị, tuyên bố chung sẽ được công bố. Sau đó, Hàn Quốc sẽ bàn giao vai trò nước Chủ tịch APEC cho Trung Quốc, quốc gia đăng cai hội nghị vào năm 2026.Trong buổi họp báo sau Hội nghị liên Bộ trưởng (AMM) Ngoại giao và thương mại vào ngày 30/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết APEC đang tiến rất gần đến việc thông qua "Tuyên bố Gyeongju", mối quan tâm lớn nhất của hội nghị lần này. Tuy nhiên, phần thảo luận về việc bao gồm nội dung về "thương mại tự do", một giá trị cốt lõi của APEC, vào "Tuyên bố Gyeongju" vẫn đang diễn ra khá thận trọng.Mặt khác, APEC cũng đang xúc tiến thông qua tuyên bố chung của Hội nghị liên Bộ trưởng, dự kiến bao gồm hơn 40 mục, tổng hợp toàn bộ nội dung đã được thảo luận trong năm nay ở 14 lĩnh vực.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sau khi hoàn tất tham vấn cuối cùng giữa các thành viên, tuyên bố chung AMM sẽ được công bố cùng với "Tuyên bố Gyeongju" vào ngày mai, khi Hội nghị thượng đỉnh APEC chính thức bế mạc.