Lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi APEC đoàn kết, hợp tác trước khủng hoảng

Photo : YONHAP News

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận thứ nhất Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra vào ngày 31/10 với chủ đề "Hướng tới một thế giới kết nối và có khả năng hồi phục hơn", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ kỳ vọng tinh thần APEC, vốn đề cao hợp tác và đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, sẽ tiếp tục được phát huy một cách trọn vẹn tại Gyeongju.Lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận rằng thực tế hiện nay không dễ để nuôi dưỡng những kỳ vọng lạc quan, tất cả các nước đều đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đầy biến động. Ông Lee nhận định trật tự thương mại tự do đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ, môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn nghiêm trọng, động lực thúc đẩy thương mại và đầu tư đang suy giảm. Cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt đang mang đến những thách thức chưa từng có, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội chưa từng có. Dù đó là những thách thức không nhỏ, nhưng ông tin tưởng hành trình mà APEC đã đi qua sẽ là câu trả lời để vượt qua khủng hoảng hiện nay. Chỉ có sự hợp tác và đoàn kết mới là câu trả lời chắc chắc đưa chúng ta tới một tương lai tốt đẹp hơn.Tổng thống nhấn mạnh sự khác biệt quan điểm là không thể tránh khỏi bởi mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng. Tuy nhiên, trước mục tiêu sau cùng là cùng nhau xây dựng sự thịnh vượng chung, tất cả các nền kinh tế thành viên APEC hoàn toàn có thể đồng hành với nhau.Ông Lee nhắc lại chủ đề hội nghị năm nay là “Xây dựng ngày mai bền vững” với ba chủ đề chính là “Kết nối, Đổi mới, Thịnh vượng” đã được tiếp nối tinh thần từ “Tầm nhìn Putrajaya 2040” mà các nhà lãng đạo APEC thông qua cách đây 5 năm.Phiên thảo luận cùng ngày sẽ tập trung lắng nghe ý kiến về “tăng cường thương mại và đầu tư”, một trụ cột chính trong “Tầm nhìn Putrajaya”. Ông Lee hy vọng đây sẽ là một cuộc thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng về cách đạt được tầm nhìn của APEC trước những thách thức mới trong môi trường quốc tế đầy biến động.