Lãnh đạo Hàn-Trung lần đầu gặp mặt trực tiếp nhân Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 31/10 đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thành phố Gyeongju.Trước phiên thảo luận thứ nhất của Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra sáng cùng ngày tại Trung tâm hội nghị Hwabaek Gyeongju, Tổng thống Lee đã trực tiếp ra đón lãnh đạo các nước tới tham dự.Chủ tịch Tập Cận Bình đến địa điểm hội nghị vào lúc 10 giờ 2 phút. Sau khi chào hỏi xã giao, hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh lưu niệm rồi cùng tiến vào hội trường. Tổng thống Lee và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày mai 1/11.Trong số các đại biểu, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva là người đầu tiên bước vào, sau đó là đại diện 19 quốc gia tham dự theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet ngược. Tiếp theo là Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đến dự với tư cách là khách mời. Ông Tập Cận Bình là người cuối cùng bước vào hội trường.Tổng thống Lee lần lượt bắt tay và hoanh nghênh từng người, trao đổi xã giao ngắn rồi chụp ảnh lưu niệm, hướng dẫn các nhà lãnh đạo vào bên trong hội trường. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cũng như Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, người có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với ông Lee một ngày trước, đã lần lượt tiến vào với nụ cười rạng rỡ và chào Tổng thống Hàn Quốc. Ngoài ra, Tổng thống cũng đã chào đón Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk tới tham dự hội nghị.Nhiều nhà lãnh đạo từng tiếp xúc với Tổng thống qua các sự kiện trước đó đã thể hiện sự thân mật và thoải mái, như Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Tổng thống Lee cũng hỏi thăm Thủ tướng Canada Mark Carney về chuyến thăm nhà máy đóng tàu của hãng Hanwha Ocean tại thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang) ngày hôm trước.