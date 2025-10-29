Các Bộ ngành Hàn Quốc sẽ đồng phối hợp xúc tiến dự án tàu ngầm hạt nhân

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin Chính phủ ngày 31/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét thành lập một ban quản lý dự án liên Bộ, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Công nghiệp và thương mại, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và tài nguyên để xúc tiến dự án tàu ngầm hạt nhân.Nguồn tin trên cho biết do dự án đóng tàu ngầm hạt nhân sẽ cần huy động nguồn ngân sách khổng lồ, nên không thể chỉ giao riêng cho Bộ Quốc phòng xúc tiến. Ban quản lý dự án liên Bộ dự kiến sẽ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng. Giới quan chức quân sự nhận định Chính phủ sẽ đóng trên 4 tàu ngầm hạt nhân loại 5.000 tấn trở lên từ giữa những năm 2030.Để đóng tàu ngầm hạt nhân, Hàn Quốc phải giải quyết nhiều bài toán như thiết kế tàu ngầm cỡ lớn, phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, sửa đổi hoặc ký mới Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ để bảo đảm nguồn nhiên liệu uranium làm giàu. Vì vậy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Bộ ngành hữu quan là điều bắt buộc.Chi phí phát triển và sản xuất tàu ngầm hạt nhân được dự báo sẽ vượt quy mô của chương trình máy bay chiến đấu KF-21, vốn được coi là dự án quốc phòng lớn nhất lịch sử Hàn Quốc.Chi phí đóng một tàu ngầm hạt nhân trên 5.000 tấn được ước tính vượt 3.000 tỷ won (2,1 tỷ USD). Để sở hữu 4 đến 6 chiếc cần hơn 12.000 đến 18.000 tỷ won (8,41 tỷ đến 12,61 tỷ USD). Tính cả chi phí phát triển, tổng ngân sách dự án được dự đoán vượt 20.000 tỷ won (14,01 tỷ USD). Trong khi đó, chương trình KF-21 có tổng chi phí khoảng 16.500 tỷ won (11,56 tỷ USD).Dù tiêu tốn ngân sách khổng lồ, nhưng tàu ngầm hạt nhân có năng lực tác chiến vượt trội so với tàu ngầm diesel, nên trong thời gian qua, cả trong và ngoài quân đội đều có ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần sở hữu loại tàu này.Với khả năng lặn dài ngày và tốc độ vượt trội, tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động trên vùng biển rộng lớn hơn nhiều so với tàu diesel. Nếu sở hữu trên 4 chiếc, Hàn Quốc có thể triển khai hoạt động không chỉ trên vùng biển quanh bán đảo Hàn Quốc mà còn trên các vùng biển xa.Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Ấn Độ; Australia dự kiến có tàu ngầm hạt nhân vào khoảng năm 2030 với hỗ trợ công nghệ từ Mỹ. Nếu đóng được tàu ngầm hạt nhân từ giữa những năm 2030 trở đi, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 8 sở hữu năng lực này.Nhu cầu đóng tàu ngầm hạt nhân xuất hiện từ cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên lần thứ nhất dưới thời cựu Tổng thống Kim Young-sam. Năm 2003, chính quyền cựu Tổng thống Roh Moo-hyun từng bí mật xúc tiến kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân 4.000 tấn, nhưng dự án buộc phải dừng sau khi bị báo chí tiết lộ. Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc cũng từng thúc đẩy kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân, nhưng không thành do Mỹ phản đối.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 29/10 vừa qua tại Gyeongju, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Hàn Quốc tiếp cận nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân, một vấn đề nan giải nhất để triển khai tàu ngầm hạt nhân, và đã được ông Trump chấp thuận.