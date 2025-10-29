Hàn Quốc xúc tiến lập quỹ đầu tư vào Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã bắt tay lập dự thảo luật đặc biệt nhằm giải ngân gói đầu tư quy mô 350 tỷ USD vào Mỹ căn cứ theo thỏa thuận thương mại đạt được giữa hai bên.Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 31/10 cho biết cơ quan này đang xem xét các hạng mục cụ thể như về quy mô nguồn quỹ, phương thức huy động để lập dự thảo luật đặc biệt về quỹ đầu tư vào Mỹ. Bộ sẽ tiến hành xem xét trong thời gian sớm nhất để có thể trình dự thảo luật lên Quốc hội trong tháng 11.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Han Jung-hae trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết nếu Bộ Kế hoạch và tài chính trình dự thảo này thì đảng cầm quyền sẽ lập dự luật dựa trên các nội dung trong đó. Nguồn quỹ nói trên sẽ do Bộ Kế hoạch và tài chính quản lý.Dự luật dự kiến sẽ quy định về cơ sở pháp lý thành lập quỹ, cơ quan vận hành, phương thức và quy trình quản lý. Trong đó, hạng mục trọng tâm sẽ là về cơ chế chuyển giao lợi nhuận từ hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương (BOK) thành nguồn quỹ Chính phủ.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 31/10 cho biết luật đặc biệt sẽ bao gồm nội dung tích lũy lợi nhuận từ việc vận hành tài sản ngoại hối để lập nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ cho đầu tư vào Mỹ. Quỹ này sẽ đóng vai trò là quỹ an ninh kinh tế, vì lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền công nghiệp của Hàn Quốc.Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về cấu trúc gói đầu tư 350 tỷ USD của Seoul, trong đó 200 tỷ USD là tiền mặt. 150 tỷ USD còn lại sẽ được sử dụng cho hợp tác ngành đóng tàu giữa hai nước, không nhất thiết phải đầu tư bằng tiền mặt mà có thể theo hình thức khoản vay, bảo lãnh cho vay.