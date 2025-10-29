Nvidia sẽ cung cấp 260.000 GPU cho Chính phủ và các tập đoàn lớn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Nvidia của Mỹ ngày 31/10 công bố sẽ cung cấp khoảng 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến mang tên "Blackwell" cho Chính phủ và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, Samsung, SK và hãng ô tô Hyundai sẽ được cung cấp mỗi bên 50.000 bộ, hãng Naver 60.000 bộ.Tập đoàn Mỹ cho biết Samsung, SK và hãng ô tô Hyundai dự kiến sử dụng số GPU này để xây dựng các nhà máy ứng dụng AI (AI Factory), triển khai trí tuệ nhân tạo vào nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ cải thiện được tốc độ sản xuất và tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng điện toán đám mây và phát triển robot, công nghệ tự hành.Ngoài ra, hãng cũng sẽ cung cấp 50.000 bộ cho Chính phủ Hàn Quốc; hợp tác với Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) để xây dựng trung tâm nghiên cứu máy tính lượng tử, xúc tiến nghiên cứu chung.Với thỏa thuận cung cấp quy mô lớn lần này, tổng lượng GPU AI của Hàn Quốc được tăng lên từ 65.000 bộ lên trên 300.000 bộ.Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang trong cùng ngày công bố kế hoạch hợp tác phát triển hạ tầng AI nói trên tại buổi họp báo sau bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) ở Gyeongju.Nvidia nhận định thỏa thuận này sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI tại các ngành công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như ô tô, chíp bán dẫn và viễn thông.